FOTO Lovrić tvrdi da je dokazao da Tomašević laže: Nezakonito odlaže biootpad na Jakuševcu

Ne odlažemo biootpad na Jakuševac, to je nonsens, ustvrdio je prije točno tjedan dana zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Fotografije koje je medijima poslao njegov nekadašnji savjetnik, zastupnik iz Kluba neovisnih Ivica Lovrić to demantiraju.

– Jučer, 22. studenog snimljene su fotografije koje potvrđuju ono što već dvije godine odgovorno tvrdim, a to je da Tomašević nezakonito odlaže biootpad na Jakuševačko brdo. Takvim postupanjem svakodnevno se ugrožava zdravlje i sigurnost Zagrepčana, te je isto dovelo i do nedavnog odrona dijela deponija. Ovo je očit dokaz da nas Tomislav Tomašević već dvije godine besramno truje i laže. Krajnje je vrijeme da Državni inspektorat to zaustavi - napisao je u svojoj objavi Lovrić.

Jesu li fotografije autentične, na kojem dijelu Jakuševca su snimljene i koje su količine kontaminiranog biootpada koje pristižu na Jakuševec upitali smo Grad, Holding i Čistoću, a njihove ćemo odgovore objaviti čim ih dobijemo.