Tomašević: U kontaktu sam s Vladom u vezi proglašavanja prirodne katastrofe

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obratio se danas medijima povodom oluje koja je jučer pogodila područje glavnog grada Hrvatske. Izvijestio je o planovima Grada te zahvalio građanima koji su se jučer angažirali na čišćenju okolice zgrada.

- Broj ozlijeđenih više desetaka, brojka se nije mijenjala. Na Svetom Duhu imali smo tri hospitalizacije s teškim ozljedama, na sreću nitko nije u životnoj ugrozi, potvrdio je.

Kazao je kako se zbrajaju štete na javnim gradskim ustanovama. Prijavljena je šteta na 40 školskih objekata od čega su tri ustanove kritično stradale. Tomašević je dodao kako na većini gradskih ustanova nije zabilježena veća šteta te da će se sve "relativno brzo" sanirati.

Što se tiče štete na privatnim objektima, gradonačelnik je rekao da je u tijeku proces provjeravanja polica osiguranja, posebice vezano za gradska stabla koja su oštetila privatnu imovinu.

- U kontaktu sam s Vladom u vezi proglašavanja prirodne katastrofe što bi omogućilo znatnija sredstva za pomoć građanima. Grad Zagreb će iz proračuna izdvojiti znatna sredstva da pomogne građanima u odšteti, obećao je gradonačelnik.

- Objavit ćemo web formular za građane kao i brojeve telefona da prijave nastalu štetu, kako bismo mogli krenuti u obilaske uz pomoć gradskih zaposlenika. To će trajati tjednima, nema roka, nek se građani ne brinu sve ćemo obići. Pregledi će biti brzi samo da ustanove je li šteta nastala od oluje ili ne, pojasnio je.

- Zahvalio bih radnicima gradskih službi koji su u manje od 24 sata uspostavili uglavnom normalno funkcioniranje grada, hvala onima koji su radili noćnu smjenu i ostajali u drugoj smjeni. Mislim da su u doista kratkom roku normalizirane funkcije grada, posebice s obzirom na nezapamćenu štetu, zaključio je Tomašević.

U drugom dijelu konferencije, gradonačelnik je odgovarao na pitanja medija.

Što se tiče proglašavanja prirodne katastrofe, kazao je da će o tome odlučiti vlada, te najavio sigurno izdvajanje "znatnih" sredstava iz gradskog proračuna za pomoć onima koji nemaju osiguranje. - Stanari zgrada trebaju se obratiti upraviteljima koji se obraćaju osiguravajućim društvima. Ključno je sanirati krovove da ne nastanu nove štete, ustvrdio je Tomašević.

On smatra da su građani trebali biti bolje upozoreni na nadolazeće nevrijeme, no ističe kako nitko nije mogao očekivati ovako jaku oluju. - Mi često imamo crveni alarm, ali nikada od kada pamtim, a cijeli život živim u ovom gradu, nisam doživio ovakvu oluju, rekao je. Ovo se nije moglo očekivati, no na žalost zbog klimatskih promjena moramo očekivati ovakve uvjete i grad Zagreb se mora prilagoditi, smatra gradonačelnik.

