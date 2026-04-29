NE MOGU OTVORITI PROZOR

'Nositelji su bolesti, a moramo ribati njihov izmet': Zagrepčanin upozorava na problem stanara na zapadu

Zagreb: Treba li zabraniti hranjenje golubova?
29.04.2026.
u 17:00

Ljudi s balkonima imaju još gore probleme, kaže.

O problemima koje ima zbog konstantnog hranjenja golubova jedan je Zagrepčanin pisao u grupi koja okuplja stanovnike Srednjaka. Mnogi, kaže, izbacuju hranu kroz prozor, a neki golubovima ostavljaju i kutije u koje ubacuju hranu za njih. "Došlo je do toga da ljudi ne mogu otvoriti prozore, većinom su limovi ispod prozora puni izmeta, zalijeću se u prozore...Nemam ništa protiv životinja, no koncentracija koja ih je ispred mojeg prozora je komična", piše. 

Golubovi su, nastavlja, gradske ptice i nositelji bolesti. "A sama činjenica da svi moramo ribati njihov izmet...Isto se događa kroz ostatak kvarta i pišem sad jer dolaze topli dani, a ne mogu prozor ostavit otvoren ni na minut te pogledat van bez razmišljanja da mi ne obave nuždu na glavu. Ljudi s balkonima imaju još gore probleme, no jedini razlog njihovog zadržavanja ja konstantno hranjenje", zaključio je. 
izmet srednjaci Zagreb Golubovi

Avatar IvanR
IvanR
17:57 29.04.2026.

Njemačka hranjenje letećih štakora naplaćuje 5000€. Izvoli.

LK
liet_kynes
17:30 29.04.2026.

:facepalm.. nositelji kojih bolesti? da ti obavljaju nuzdu na glavu cim otvoris prozor? nisi ti ljubitelj zivotinja nego besposleni zlobni maaaaaalogradjanin.

DA
damascus
17:29 29.04.2026.

Boloesno mrziteljski članak. Golubovi su ukras Zagreba, opjevao ih je i Ivo Robić. A što brojem štakora kojih po svim projekcijama ima isto koliko i stanovnika grada, a to konkretno znači oko osamstotisuća u Zagrebu. A sada smetaju golubovi, ptice, mačke , psi jer laju ..... Svaki grad se ponoisi svojim golubovima, pogledajte Rim, turisti se fotografiraju sa tim pticama a taj bi ih sve potrovao.

