'Nositelji su bolesti, a moramo ribati njihov izmet': Zagrepčanin upozorava na problem stanara na zapadu

O problemima koje ima zbog konstantnog hranjenja golubova jedan je Zagrepčanin pisao u grupi koja okuplja stanovnike Srednjaka. Mnogi, kaže, izbacuju hranu kroz prozor, a neki golubovima ostavljaju i kutije u koje ubacuju hranu za njih. "Došlo je do toga da ljudi ne mogu otvoriti prozore, većinom su limovi ispod prozora puni izmeta, zalijeću se u prozore...Nemam ništa protiv životinja, no koncentracija koja ih je ispred mojeg prozora je komična", piše.

Golubovi su, nastavlja, gradske ptice i nositelji bolesti. "A sama činjenica da svi moramo ribati njihov izmet...Isto se događa kroz ostatak kvarta i pišem sad jer dolaze topli dani, a ne mogu prozor ostavit otvoren ni na minut te pogledat van bez razmišljanja da mi ne obave nuždu na glavu. Ljudi s balkonima imaju još gore probleme, no jedini razlog njihovog zadržavanja ja konstantno hranjenje", zaključio je.