Znate li što je dnevni 'clubbing'? Nismo ni mi dok nismo otišli na ovaj zagrebački plac i svidjelo nam se

Već oko 18 sati, kada program Špica placa službeno počinje, prošlog petka nije bilo nijednog slobodnog stola na Trešnjevačkoj tržnici. Već smo putem prema tamo shvatili da mnogi koje smo susreli idu na isto mjesto kao i mi. "Idemo do placa", "Prošli tjedan je bio krcat", "Čuo sam da se tamo nešto novo održava", neki su od komentara koji su nam ušli u uho usput.

A riječ je o "afterwork" konceptu koji su Svibanj projekti osmislili kako bi petkom oživjeli večernje druženje u kvartu s ponudom prilagođenom različitim generacijama i navikama izlaska. Špica Plac održavat će se svakog petka od 18 sati do ponoći, kad dopuštaju vremenske prilike, a dva su iza nas. Koncept je zamišljen kao spoj street food ponude koju na Trešnjevku donosi 15 ugostitelja, a dio se svakog tjedna izmjenjuje, objasnili su nam organizatori dodajući kako se ponuda kreće od konkretnih jela do brzih zalogaja prilagođenih street food konceptu.

– Jedini uvjet je da apsolutno svaki ugostitelj mora imati različitu ponudu, ne smiju se preklapati – istaknuli su. Tako je, primjerice, Kruna u ponudi imala spoj street fooda i tradicije. Mogli su se kušati trgana svinjetina i piletina za pet eura, zvrk u somunu za istu cijenu, dok se za bosanske klepe - tjesteninu punjenu mljevenim mesom, zapečenu s vrhnjem, češnjakom i miksom cheddar sira, trebalo izdvojiti osam eura.

Pokrivena je bila i međunarodna kuhinja. Mojito je, među ostalim, nudio nekoliko kombinacija sushija po cijenama od 14 do 32 eura, a Tuk Tuk Express je pokrio spektar okusa inspiriranih kineskom, indijskom i meksičkom kuhinjom. Nudili su, tako, četiri različita Bowla, a plaćalo ih se od 7 do 10 eura, dok se za domaću limunadu trebalo izdvojiti tri. Zasladiti se moglo, primjerice u Baru 45 "poderanim gaćama" za pet eura ili u Mojitu koji je, među ostalim, u ponudi imao mini Sacher tortu za euro više.

Špica plac će se, rekli su iz Svibanj projekata, održavati u dva ciklusa. – Od travnja do kraja srpnja, pa od rujna do kada vrijeme dozvoli na jesen – napomenuli su. – Nije riječ o revolucionarnom konceptu, nismo izmislili ništa novo, samo smo htjeli biti kvartovski orijentirani. Naš fokus je Trešnjevka, jedan od, ako ne i najmnogoljudniji kvart, kojem je ovakav sadržaj dugo nedostajao. Kod nas to još nije u potpunosti zaživjelo, no primjeri iz svjetskih metropola pokazuju da su tržnice puno više od mjesta kupnje, one su mjesto okupljanja, bilo grada – objasnili su nam te dodali kako su, kada je ideja sazrela tražili odobrenje od Tržnica Grada Zagreba te u projekt ušli čim su dobili zeleno svjetlo.

Na otvorenje je, kazali su, došlo toliko ljudi da su se i sami iznenadili pa su optimistični oko nastavka projekta koji će se, ako podrška ostane tako dobra, još razvijati. – Činilo se da je pola Zagreba došlo tu. A to nam i je cilj: 'ajmo napraviti na placu špicu, da nije sve u centru – istaknuli su organizatori.

Ono što čuju od posjetitelja je, kažu, "Trešnjevki je ovako nešto i trebalo". Ljudi se, napomenuli su, vole družiti vani i nedostaje im kvartovski fokusiranih “open space” koncepata. – Dolaze i umirovljenici, roditelji s djecom, mladi s kućnim ljubimcima. Trendovi zapravo govore da mladi više i nisu toliko za "clubbing" koliko su za dnevni "clubbing" odnosno ove varijante od 18 sati do ponoći – kazali su. A iako će DJ biti tu svakog petka, nije zamišljeno da glazbeni program bude u fokusu, napomenuli su. – Glazba je tu da bude pozadina, a ljudi i druženje u fokusu – objasnili su.

Umirovljenik Mirko Krznarić kojeg smo sreli dok je naručivao bosanske klepe rekao nam je kako je došao na otvorenje pomalo u strahu da će biti najstariji. – Nikada se tu nešto slično nije događalo pa nisam znao što očekivati. A ispalo je da se nađu i stariji od mene pa sam se još i osjećao kao mladić, zato sam i došao opet – kazao je kroz smijeh.

Obitelj Hrastinski živi u blizini pa su, umjesto u park, s prijateljima i djecom došli na plac, rekli su. – Klinci uživaju, skaču ispred DJ-a, a mi ćemo malo predahnuti za to vrijeme i nešto popiti, a onda ih izmorene odnijeti na spavanje – objasnila nam je Iva.