Tomašević o premlaćivanju u Vukovaru: 'Nasilje trebaju svi osuditi, od ljevice do desnice'

Skupina starijih mladića, pripadnika navijačke skupine BBB, napala je grupu maloljetnika u centru Vukovara. Zadali su im više udaraca šakama i nogama u predjelu glave i tijela i nanijeli teške tjelesne ozljede zbog kojih su hospitalizirani u osječkom KBC-u.

Na prvoj ovogodišnjoj konferenciji za novinare i zagrebački gradonačelnik se osvrnuo na nemili događaj te je tom prilikom poručio da je nasilje neprihvatljivo.

– Krećemo u program s UNICEF-om, suzbijanja vršnjačkog nasilja u svim zagrebačkim školama. Kao grad ćemo napraviti sve što možemo, a od policije očekujemo da ovakve stvari istraži i sankcionira maksimalno moguće i da svi politički akteri od ljevice do desnice osude nasilničko ponašanje prema svima od stranih radnika do maloljetnika jer je to potpuno neprihvatljivo – kazao je Tomislav Tomašević.

Podsjetimo, napad se dogodio oko 22 sata u subotu kod mosta Jean–Michaela Nicoliera, a jednom od osumnjičenih za napad je u ponedjeljak određen istražni zatvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će ometati kazneni postupak utjecajem na iskaze žrtva, svjedoke i ostale osumnjičenike te postojanja opasnost da će ponoviti kazneno djelo. Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske izvijestili su da i dalje istražuju događaj.

