Tomašević i SDP pripremaju teren: Osvanuo dokument koji se tiče zabrane pozdrava ZDS na koncertima

Poziva se gradonačelnik Grada Zagreba da, temeljem ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič „Za dom spremni", a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske.

Stoji tako u zaključku koji će sutra ujutro po hitnom postupku biti uvršten na dnevni red Gradske skupštine, a pripremio ga je klub zastupnika vladajuće koalicije Možemo i SDP-a. Dokument je to kojim se Tomaševića poziva da poduzme sve što može kako bi se pozdravi poput ZDS zabranili na svim budućim javnim događajima koji se održavaju na prostorima kojima upravljaju Grad ili njegove ustanove, pa tako i zagrebačke Arene, ŠRC-a Šalata te Hipodroma.

"Grad Zagreb mora jasno dati do znanja da su javne površine kojima upravlja Grad te površine i prostori kojima upravljaju pravne osobe kojima je Grad osnivač ili su u vlasništvu Grada mjesta dijaloga i kulturnog izričaja koji je u skladu s ustavnim vrijednostima, a ne prostori u kojima je dopušteno promovirati nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju", navodi se u dokumentu o kojem bi sutra trebali glasati gradski zastupnici.

Kako smo ranije pisali, spominjao se dokument koji će propisivati kriterije na temelju kojih će se u budućnosti davati dozvole za korištenje gradskih prostora, odnosno tko ima pravo, a tko nema, u budućnosti održavati koncerte u prostorima kojima upravlja grad.. U ovom zaključku to se ne spominje, a takva točka u ovom trenutku nije na dnevnom redu Skupštine, niti uvrštena u postupak hitnog savjetovanja. Gore spomenutim zaključkom, pak, gradonačelnika se poziva da takve mjere omogući.

Nedvojbeno je da je ovaj potez potaknut koncertom Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, nastupom zakazanim za 27. prosinca, te njegovim zahtjevima da se održi još jedan koncert sljedećeg dana. Da će promijeniti uvjete poslovanja, Tomašević je najavio ubrzo nakon incidenta u Splitu kada je 50-ak maskiranih huligana spriječilo održavanje folklorno-kulturne manifestacije u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Tenzije je dodatno pojačao još jedan takav incident, ovog puta u srcu Zagreba, a situaciji nije pomogao ni veliki prosvjed u organizaciji Torcide koji se održao proteklu subotu.