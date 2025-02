Tomašević bio na inauguraciji: 'Predsjednikov govor je inkluzivan i pozitivan, i to je Hrvatskoj potrebno'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je, nakon inauguracije predsjednika Zorana Milanovića, u utorak ocijenio da su poruke predsjedničkog govora bile inkluzivne i pozitivne i da je to Hrvatskoj potrebno jer si kao mala zemlja ne možemo dozvoliti podjele. Tomašević je kazao da su mu se iz Milanovićevog govora posebno svidjeli naglasci na društvenu jednakost, na rješavanje problema korupcije, kao i poruka da se trebamo fokusirati na najslabije u društvu.

"Govor je pun inkluzivnosti, govorio je da je Hrvatska naša zemlja bez obzira na vjeru i rasu. Mislim da je i odabir glazbenog programa i jedne izvođačice bio u tom smjeru", rekao je Tomašević novinarima nakon inauguracije predsjednika Milanovića. Dodao je i da je Milanović više puta naglasio da su vremena izazovna.

"Ako druge zemlje biraju između svojih interesa i naših benefita, jasno da će izabrati svoje interese", kazao je Tomašević dodavši da su geopolitičke okolnosti u kojima se Europa nalazi možda i najteže od Drugog svjetskog rata. Naglasio je da je Hrvatska premala zemlja da si možemo dozvoliti podjele i nefunkcioniranje glavnih institucija vlasti.

"Nadam se da će doći do zajedničkog jezika. Jer ove okolnosti u kojima se Hrvatska nalazi kao dio Europe to stvarno nalažu", kazao je Tomašević.

Upitan misli li da su poruke Milanovićeva govora šire gledano usmjerene premijeru Plenkoviću, odgovorio je da je Milanović i nakon predsjedničkih izbora poručivao da pruža ruku i da se treba dogovoriti i surađivati. O nedolasku dužnosnika i predstavnika HDZ-a na inauguraciju rekao je da je to već više puta komentirao te da misli da to "nema smisla" i da bi se on uvijek odazvao jer je to stvar političkog stila.