Zagreb se sprema za najglasniji Pride dosad: Očekuje se tisuće ljudi na ulicama metropole, ovo je ruta

Zagrebačke ulice će od posljepodnevnih sati ponovno preplaviti dugine boje na 24. Povorci ponosa. Pod sloganom "Puna usta ponosa!", ovogodišnji Prajd ističe hitnu potrebu za borbom protiv rastuće transfobije i homofobije, uz jasan prosvjedni i slavljenički program koji će trajati do kasno u noć. Središnji prosvjedno-marševski događaj hrvatske LGBTIQ+ zajednice ove godine održava se pod snažnim sloganom "Puna usta ponosa!".

Okupljanje sudionika započet će u 15 sati na Trgu Republike Hrvatske ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, odakle će točno u 16 sati krenuti šarena i glasna kolona, spremna da još jednom podsjeti na važnost borbe za jednakost, vidljivost i temeljna ljudska prava. Povorku ponosa sporazumno suorganiziraju udruga Zagreb Pride i Grad Zagreb.

Zagrebačka policija najavila je posebnu regulaciju prometa. Od 16 do otprilike 17.30 sati, za vrijeme prolaska Povorke, povremeno će se zaustavljati promet na trasi kretanja. Kolona će se od HNK kretati Frankopanskom ulicom, Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića, a zatim Jurišićevom i Draškovićevom ulicom sve do krajnjeg odredišta, parka Ribnjak.

Tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor- Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Zapruđe - Arena Zagreb - Savska - Jukićeva - Zapadni kolodvor

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Organizatori su uputili i poziv volonterima i volonterkama da se prijave za redarsku službu, naglašavajući kako je njihova uloga ključna za stvaranje sigurne i ohrabrujuće atmosfere, posebno za one koji na Pride dolaze prvi put. Sigurnost i sloboda kretanja u Povorci ostaju apsolutni prioritet, a redari su ti koji osiguravaju da prosvjed protekne mirno i dostojanstveno.

Vrhunac dana dogodit će se u parku Ribnjak, koji će se transformirati u epicentar slavlja. Program započinje u 17:30 sati prosvjednim skupom na kojem će istaknuti aktivisti i predstavnici zajednice održati govore. Od 18 pa sve do 23 sata, slijedi bogat zabavni program. Prideova pozornica, kako kažu organizatori, rezervirana je samo za dive, a program otvara bend Žen, poznat po udaranju „u srce, u sustav i u ritam“. Spektakl se nastavlja uz drag kolektive House of Ambicía, Dragstvo i jedinstvo te splitski Kokošinjac. Na Ribnjak se vraća i nezaustavljiva Naomi Diamond, a atmosferu će do usijanja dovesti i Transpelo te Tipsi Tornado, jamčeći večer ispunjenu plesom, glazbom i osjećajem zajedništva.