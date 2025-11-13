Težak slučaj vršnjačkog nasilja na igralištu zagrebačke škole: 'Sina (10) pretukli su bokserom, prijetili su da će ga ubiti'

Prema informaciji koju je dobio Večernji list, jučer se u Novom Zagrebu dogodio brutalan slučaj vršnjačkog nasilja. Poruku koju smo dobili od majke ozlijeđenog djeteta prenosimo u cjelosti, no zbog zaštite privatnosti nećemo objavljivati imena osoba i lokacije. (informacije poznate redakciji).

"Dana 12.studenog 2025. godine, oko 15 sati, na lokaciji nogometnog betonskog igrališta, moje dijete bilo je fizički napadnuto. Tijekom napada, počinitelj je više puta udario moje dijete po tijelu i glavi, nanijevši mu vidljive ozljede. Modrice,ogrebotine,te ga je gušio držajući ga za vrat. Nanio mu je gnječnoreznu ranu sluznice usta oko 3 cm s unutarnje strane lijevog kuta usana,te malenu gnječnoreznu ranu kože s lateroinferiorne strane (vanjske) lijevog kuta usana. Sinu su stavili dva šava s unutarnje strane.

U davanju iskaza u policijskoj postavi sin je izjavio da ga je vjerovatno udario sa bokserom. Odgovornost na osobi koja je djetetu dala bokser kažnjivo je djelo, te će policija istražiti isto. Iz ovog izlazi da neka djeca ulaze u školu sa hladnim oružjem. Sin ima i ozljede koje odgovaraju upotrebi boksera. Također tijekom napada i tučnjave napadač je izgovorio riječi: "Šta je p**** ti materina!",a drugi napadač :"Ubit ću te do smrti!"

Svako je nasilje za osudu, društvo mora štititi manjine

Tim izjavama je jasno da se radi o prijetnjama smrću,te je to kod sina ,a i obitelji kasnije izazvalo strah i uznemirenost. Djete je pregledano i zbrinuto, te zašiveno u Klinici za dječje bolesti Zagreb, s tim da ga je prije hitna služba pregledala u stanu gdje živi. Policija je također obavještena, također i u stanu, te je izjava sastavljena i u obradi je. Iz ovo svega izlazi da su sinu nanijete tjelesne ozljede i prijetnje smrću. Sin neće sutra pohađati školu iz straha i bolova koje trenutno ima", stoji u poruci koju smo dobili od majke djeteta.

Upite smo poslali zagrebačkoj policiji i Gradu Zagrebu, a telefonskim putem kontaktirali smo i ravnateljicu škole. – Dobila sam tu informaciju jutros, radim na tome. Ići će mjera učenicima, prijava svim institucijama. Treba reći da su u slučaj uključeni i učenici druge škole – rekla je kratko ravnateljica. Razgovarali smo i s majkom, koja je izrazila šok i nevjericu zbog činjenice da djeca tih godina u školu nose oružja poput boksera. – Djeca koja su napala mog sina imala su također 10 godina. Ja ne mogu vjerovati da se ovo događa, ni policajci nisu mogli vjerovati. Inzistirat ću na tome da se torbe u školama provjeravaju, nešto se mora učiniti – rekla nam je uzrujana majka.