Tajna misteriozne rupe u Rimu: 'Propuntala se cesta'

Prvo asfalt počne tonuti malo pomalo, a najviše oko šahta, zatim se udubina širi, a svakim je danom sve dublja, dok u konačnici cesta potpuno ne propadne. S problemom misteriozne rupe stanari Ulice Rim iznad Maksimira muku muče već godinu dana jer se otvara svako malo, a nitko zapravo ne zna zašto ni kako to spriječiti.

– Živim ovdje već 12 godina i nikada nije bilo nikakvih problema. Do prije godinu dana, kada se prvi put otvorila rupa na cesti. Svi smo bili u šoku, no mislili smo da je riječ o izoliranom slučaju i da se to više neće ponavljati kada se rupa jednom zakrpa. No bili smo u krivu. Od tada se isti scenarij ponovio već četiri puta – kaže Domagoj Zlopaša, jedan od stanara koji živi nekoliko kuća dalje od problematičnog dijela ceste.

Nitko ništa ne zna

Kako kažu tamošnji stanari, rupa ispred kućnog broja 39 otvori se za svakog većeg pljuska, koji očito aktivira propadanje zemlje.

– Svi nagađamo koja se tajna krije iza te čudne rupe, svatko ima neku svoju teoriju, a za sada smo je jedino povezali s obilnom kišom. Kada pada dulje od jednog dana, već zabrinuto gledamo kroz prozor prema cesti da vidimo “miče” li se što – kaže stanarka koja živi tik uz mjesto na kojem se rupa otvara. A kako se čini, ni mjerodavni ne znaju koji je uzrok, ali očito ni rješenje problema.

– Kada se rupa prvi put otvorila, došli su iz Vodoopskrbe i odvodnje te iz Zagrebačkih cesta. Ogradili su područje pa su tjedan dana nešto pregledavali i mjerili. Kada su je zatrpali, rekli su da se to više ne bi trebalo ponoviti, ali očito su bili u krivu – ističe Domagoj Zlopaša. Iz Vijeća Gradske četvrti Maksimir kažu da je svaki problem koji nastane uz šahtove u nadležnosti Vodoopskrbe i odvodnje, a stanari potvrđuju da su je, posljednji put kad se rupa otvorila, puno brže i kvalitetnije sanirali. Bilo je to prošlog tjedna kada je rupa bila znatno veća nego prije.

– Radnici su ekspresno došli i sredili je za jedan dan. Pitanje je samo koliko će to sada trajati – kaže Zlopaša te dodaje da su im ovaj put rekli da su puno dublje kopali te potom zatrpali i bolje utabali materijal.

Zaustavljen promet

U samom središtu naselja Rim jasno se vidi mjesto na kojem je novi asfalt te je i dalje, za svaki slučaj, mjesto označeno posebnim znakovima upozorenja pa ga vozači sa strahom zaobilaze. Problem im stvara i to što se pri sanaciji zatvara promet u ulici pa moraju ići okolo naokolo, a to otežava i prometovanje javnog prijevoza čijim voznim redom nisu zadovoljni ni kada je sve u redu. Podsjećaju da se inače kaže da svi putevi vode u Rim, a kod njih je i taj jedini put neprohodan zbog misteriozne rupe na cesti.