Dvije godine od obnove zidove je 'pojela' vlaga: 'Strah me za zdravlje'

Sve koji uđu u šesti paviljon studentskog doma u Cvjetnom naselju prvo će zasigurno dočekati nesnosni miris klora koji postaje sve intenzivniji kako se silazi prema podrumu. A stanje je tamo priča je za sebe. Oronuli zidovi koje je “pojela” vlaga, a sve zakamuflirano prekomjernim i, studenti kažu, nezdravim količinama sredstava za čišćenje i ostalih kemikalija. – Strah me ponajprije za moje, ali i za zdravlje ostalih stanara te mislim da je krajnje vrijeme da se poduzmu nekakvi koraci u rješavanju tog problema – govori ogorčeni student koji već treću godinu živi u šestom paviljonu.

Ne znaju otkud dolazi voda

Iako je projekt rekonstrukcije studentskih domova “Stjepan Radić” i “Cvjetno naselje”, vrijedan 300 milijuna kuna, dovršen prije nešto više od dvije godine, stanje je daleko od bajnoga. Žale se studenti iz svih paviljona, a usto što negoduju zbog nekvalitetnoga namještaja, ljuštenja zidova i emajla u kupaonicama te slaboga signala za internet, glavni je problem, ističu, vlaga. – Živim u drugom paviljonu i kod nas stanje nije baš kao u šestom, ali katkada se u sobi zna pojaviti vlaga iako živim na četvrtom katu i ne tako blizu kupaonici – govori studentica Nikolina Kremenjaš.

Stanari su se obratili za pomoć i svome Domskom odboru koji je alarmirao nadležne. – Uprava je upoznata s problemom i, istina, pokušali su ga riješiti, ali su rekli da ne znaju otkud voda dolazi i kako se stvara vlaga te su, kao privremeno rješenje, odlučili sve zalijevati klorom. Tu je priča stala, a problem se nije riješio – govori Patricija Gerbec, predsjednica Domskoga odbora.

Cijevi ispod debelih ploča

Sanacijski upravitelj Studentskoga centra Mirko Bošnjak kaže kako je svjestan problema te ističe kako podrum šestoga paviljona nije bio predmet obnove u sklopu posljednje rekonstrukcije. – Namjera je SC-a obaviti snimanje cijevi, i to tijekom ljeta kada je objekt prazan, a nakon toga ćemo pronaći rješenje za sanaciju. Međutim, to nije nimalo jednostavno jer se cijevi nalaze ispod armiranobetonskih ploča debljine do 50 centimetara koje se ne smiju razbijati kako se ne bi narušila statika objekta. U svakom slučaju ćemo uključiti stručnjake koji će ponuditi najkvalitetnije rješenje – ističe Bošnjak.

U galeriji pogledajte fotografije iz studenskog doma Cvjetno naselje: