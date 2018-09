Tužio 'U ime obitelji' pa na suđenju molio: Zaboravite na tih 142.000 kuna

Kako su tiskani leci i plakati za referendum “Birajmo zastupnike imenom i prezimenom”, koje je organizirala građanska inicijativa “U ime obitelji”, čulo se jučer na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja za aferu Štandovi. Optuženi su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, Ivica Lovrić i Zdenka Palaca, a među svjedocima koji su iskazivali bio je Vinko Markulin, vlasnik tvrtke “Grafika Markulin”. Kazao je da su dobili narudžbu koju su odradili, nakon što ih je nazvao netko iz Grada Zagreba.

- Cijena toga zajedno s PDV-om bila je 142.000 kuna. Fakturu sam poslao “U ime obitelji”, a moji su djelatnici račun poslali i Gradu Zagrebu jer nisu znali da Grad Zagreb nije dao nikakvu narudžbenicu, a cijeli je posao odrađen telefonom. Bilo mi je rečeno da će se to kasnije papirno riješiti nakon što se posao obavi, no ne znam tko mi je to rekao - kazao je svjedok.

Inače, zbog tih 142.000 kuna, Markulin je tužio “U ime obitelji”, no toj tužbi usprkos jučer je imao malo drugačiji stav.

- Tih 142.000 kuna sam zaboravio i molim sud da ne tereti okrivljene ni Grad Zagreb za taj novac. Sponzorirao bih “U ime obitelji” da su mi se javili, a radim i za crkvu. Fakturu nisam stornirao i poslao sam je na “U ime obitelji” jer su oni robu preuzeli - kazao je svjedok.

- Tko je onda naručio ovaj posao? - zanimalo je Svena Miškovića, zamjenika ravnateljice USKOK-a.

- Sve piše u ovim papirima, a vas molim da zaboravite na ovih 142.000 kuna - odgovorio je svjedok.

- Kada ste vi donijeli odluku da sponzorirate “U ime obitelji”? - zanimalo je suca Zdravka Majerovića.

- Pokrenuli smo parnični postupak jer faktura nije plaćena. Bile su dvije rasprave, a onda mi je odvjetnik sugerirao da odustanem jer se radi o udruzi koja ionako nema novaca. Sada se opet sve uzburkalo, a meni se zbog tih 142.000 kuna ne da povlačiti po sudu - kazao je svjedok, koji je tužbu protiv “U ime obitelji” povukao.

