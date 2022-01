Sveta Nedelja jedan od rijetkih gradova s pozitivnim demografskim trendom

Nakon objave prvih rezultata Popis stanovništva, kućanstava i stanova u, Sveta Nedelja je, priopćili su uz tog Gradam među rijetkim gradovima koji bilježe porast. Prema podacima, ukupan broj stanovnika je 18.307 što je za 248 stanovnika odnosno 1,3 posto više nego ih je bilo po popisu iz 2011. godine. Ukupan broj kućanstava je 5.825, od čega je 5.822 privatnih, a popisana je 7.191 stambena jedinica kod kojih je 6.907 stanova za stalno stanovanje.

„Zavidan trend demografskog rasta imamo i duže od 10 godina, no zadnjih nekoliko se on intenzivirao. Po podacima MUP-a brojke se kreću oko 20.000, no po prvim rezultatima popisu je nešto manje. No, i dalje bilježimo pozitivan trend. Nove investicije koje imamo unutar Grada će sigurno pridonijeti tome da će se povećati broj stanovnika u budućnosti. Trenutno imamo 500-tinjak zahtjeva za lokacijsku informaciju što znači da će se u naš grad u budućem periodu doseliti između 2 do 6000 novih stanovnika, ovisno o njihovim prilikama“, rekao je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.

Napredna infrastrukturna razvijenost, dobra prometna povezanost, sadržaji prilagođeni modernom stilu života i brojne pozitivne politike za razvoj poduzetništva, dodaje, samo su neke od prednosti Grada zbog kojih se mnogi doseljavaju. Nova knjižnica, obnova ulica, biciklističke staze, stipendije za učenike i studente, digitalizacija i brojni zanimljivi sadržaji prednosti su koje privlače mlade obitelji.

„Naš Grad bilježi demografski rast, a žao mi je što ostatak Hrvatske imam stravičan pad. No, to je samo dokaz da se treba drugačije pobrinuti oko političke slike i da prvenstveno treba srediti gospodarstvo, kao što je to kod nas Potrebno je napraviti određena porezna rasterećenja u normalnom i zdravorazumskom omjeru što što je početna premisa na temelju koje se može graditi napredak“, istaknuo je Zurovec.

Prvi rezultatipPopisa 2021. sadržavaju podatke o ukupnom broju popisanih osoba te o ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Hrvatske, statističkih regija 2. razine, županija, gradova, općina i naselja. Prvi rezultati još su podložni promjenama jer u idućem razdoblju slijedi detaljna obrada podataka.