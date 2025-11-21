Sutra počinje dvodnevno pop-up izdanje Festivala tolerancije – Best of the Best

Sutra u zagrebačkom Dokukinu KIC počinje posebno pop-up izdanje Festivala tolerancije – Best of the Best, dvodnevni program koji 22. i 23. studenoga donosi izbor najznačajnijih filmova godine, nagrađivanih na festivalima u Cannesu, IDFA-i, Torontu, Busanu i Melbourneu. Nakon izuzetno uspješnog izdanja u Zadru, gdje je program izazvao veliku pozornost publike i kritike, njegovi najbolji naslovi ovaj vikend stižu i pred zagrebačku publiku, a 10. prosinca u karlovačko kino Edison, s posebnim programom posvećenim mladima.

Program koji su posebno za ovu priliku selektirali Snježana Tribuson i Boško Picula, počinje u subotu u 17 sati filmom „Mlade majke / Young Mothers” braće Jean-Pierrea i Luce Dardennea. Njihova topla i duboko empatična drama smještena u prihvatilište za mlade majke donosi priču o pet tinejdžerica koje prerano ulaze u svijet odraslih. Film je u Cannesu 2025. ovjenčan nagradom za najbolji scenarij i Nagradom Ekumenskog žirija, a zadarska publika svojom je nagradom potvrdila njegovu univerzalnu emocionalnu snagu. Večer se nastavlja u 19 sati filmom „Na domaćem terenu / Home Game” redateljice Lidije Zelović, jednim od najgledanijih ostvarenja zadarskog izdanja festivala. Ovaj osobni, duhovit i istodobno bolno iskren filmski esej prati autoričinu obitelj koja je devedesetih pobjegla iz ratom razorenog Sarajeva i pronašla novi život u Nizozemskoj, propitujući što danas znači dom, pripadnost i identitet.

Nakon projekcije održat će se Tolerance Talk, otvoreni razgovor uz podršku UNHCR-a Hrvatska. Prema procjenama UNHCR-a, danas je oko 6,9 milijuna Ukrajinaca izvan zemlje kao izbjeglice, a oko 3,7 milijuna je interno raseljeno. Ti nas podaci podsjećaju da iskustvo o kojem večeras govorimo nije stvar prošlosti, nego realnost našeg vremena. Globalne migracije uzrokovane ratovima, političkim i vjerskim sukobima, ekonomskim nejednakostima i klimatskim promjenama izravno oblikuju naše zajednice i javni prostor. Novo vrijeme traži nove pristupe, razumijevanje i spremnost na prilagodbu. Na Tolerance Talku razgovarat će se o osobnim iskustvima izbjeglištva, izazovima integracije i mogućnostima da gradimo društvo temeljeno na solidarnosti, dobrodošlici i ljudskom dostojanstvu. Sudjeluju: Lidija Zelović, redateljica filma „Na domaćem terenu“, Mirela Šavrljuga viša stručna savjetnica za promicanje ljudskih prava iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Nagham Oufan, azilantica iz Sirije, te Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice. Razgovor moderira novinar Ilija Jandrić.

Nedjeljni program 23. studenoga otvara film „Od nulte točke / From Ground Zero”, izniman kolektivni projekt mladih autora iz Gaze nastao pod umjetničkim vodstvom renomiranog redatelja Rashida Masharawija, dobitnika UNESCO-ove medalje Fellini. U 22 kratka filma autori bilježe svakodnevni život Gaze, uhvaćen između razaranja i uporne nade. Projekt je obišao festivale u Amanu, Torontu i Melbourneu i uvršten je na Oscar shortlistu za najbolji međunarodni film. Pop-up izdanje zaključit će u nedjelju u 19 sati film „Nestanak Josefa Mengelea / The Disappearance of Josef Mengele” redatelja Kirilla Serebrennikova, crno-bijela drama snimljena prema romanu Oliviera Gueza, dobitniku nagrade Prix Renaudot. Film donosi provokativno, vizualno raskošno i psihološki slojevito rekonstruiranje bijega zloglasnog nacističkog liječnika, istražujući mrežu iluzija kojom je pokušavao pobjeći vlastitoj prošlosti i nudeći nelagodno, ali nužno pitanje može li zlo doista nestati bez istinskog suočavanja.

„Umjetnost i film mogu istodobno povezivati i razdvajati društvo, i zato ih moramo gledati kritički i odgovorno. Moj stav je da umjetnost treba otvarati teška pitanja, ali nikada poticati mržnju; njezina je svrha potaknuti razmišljanje, a ne manipulaciju. Upravo zato želimo da se o ovim filmovima razgovara otvoreno i argumentirano, jer samo tako kultura ostaje prostor razumijevanja, a ne novih podjela“, ističe Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije. Pop-up izdanje Best of the Best organizira Udruga građana Festival suvremenog židovskog filma Zagreb uz podršku Grada Zagreba i UNHCR-a Hrvatska te institucionalnu podršku Zaklade Kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Ulaz na sve projekcije i razgovore je besplatan.