Mlada zagrebačka dizajnerica svojim brendom Anii osvaja svijet: Ponekad na izradu naušnice ili narukvice potroši i nekoliko dana

Kakva god vremena bila i koliko god se mijenjala, čovjek će uvijek barem donekle držati do svojeg izgleda. U to, osim mode, spada i nakit. Od pamtivijeka ljudi su ukrašavali svoju pojavu na različite načine, a vrlo rano shvatili su da mogu obrađivati metal i pretvoriti ga u ukras. Najljepši su eksponati bilo kojeg arheološkog ili etnografskog muzeja upravo takvi komadi, nakit koji su ljudi nosili prije više stoljeća, pa čak i tisućljeća, napravljen tako da ostane za sva vremena. Vrijednost je tih predmeta što su rukotvorine napravljene najboljom kvalitetom svojeg vremena. I radi se o rijetkim predmetima koji su svoju visoku vrijednost zadržali do danas. Jako dobro to zna Ana Mrazek Lugarov, Zagrepčanka koja je 2018. godine otvorila svoj obrt za grafički dizajn uz koji paralelno radi na brandu nakita ANII što je autorski brend asimetričnog srebrnog nakita.

07.11.2025., Zagreb - Iza brenda ANII jewellery stoji dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja iz svog studija u Zagrebu izradjuje nakit inspiriran prirodom, usputnom ljepotom, arhitekturom i umjetnoscu svijeta koji je okruzuje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Inače, Anu znamo i po dizajnu poznatog craft piva Varionica. Skulpturalni, nosivi komadi nastaju u malim serijama i istražuju dualnost između geometrijskog i organskog te nježnog i odvažnog. Svaki je komad ručno završen, s prepoznatljivom teksturom, i osmišljen za svakodnevno nošenje ali i posebne prilike. Fokus je na autorskom izrazu i suvremenoj silueti, uz cilj trajnosti izvan trendova: komadi nastaju s namjerom i zamišljeni su da se nose godinama. Da bi dospjela na stranice najutjecajnijih svjetskih magazina, poput Harper’s Bazaara, Vanguarda, Opiuma ili Marie Claire. Njezin uspjeh dokazuje nekoliko stvari, prvo je, svakako, da u nakitu koji ona izrađuje vrijednost vide i daleko od granica Hrvatske.

07.11.2025., Zagreb - Iza brenda ANII jewellery stoji dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja iz svog studija u Zagrebu izradjuje nakit inspiriran prirodom, usputnom ljepotom, arhitekturom i umjetnoscu svijeta koji je okruzuje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

– Radila sam dugo u struci, završila sam dizajn, no imala sam potrebu početi raditi samostalno. Jer, radi se o trajnim predmetima koji ljudima daju emociju i jamče trajnost, kaže na Ana Mrazek Lugarov dok razgledavamo nakit koji čeka svoje kupce ili koji možda nekome iz njezine blizine postane poklon. Ana radi sa srebrom koje nabavlja u Rafineriji plemenitih kovina i to u radioni koju je složila u kući. – Od 2019. intenzivno se posvećujem nakitu te se usavršavam na specijaliziranim edukacijama i radionicama u Italiji, Sloveniji i Njemačkoj, radeći s različitim mentorima. Učim razne tehnike ručne izrade, ugradnje dragog kamenja i suvremenih interpretacija tradicionalnih postupaka. Kroz godine sam nabavila alate i opremu, većina toga čak je i korišteno, te krenula. Sve što napravim nema uzor ili negdje pronađeni nacrt već je sve moja ideja. Inspiraciju pronalazim u svijetu oko sebe, prirodi, umjetnosti, arhitekturi, dizajnu… Surađivala sam s Arheološkim muzejom u Zagrebu na izložbi Avari i Slaveni kao grafička dizajnerica i dizajnerica autorskog suvremenog nakita inspiriranog arheološkim nalazima predstavljenima na izložbi. Možda nije i zadnji, ali čini mi se da ljudi cijene najviše vlastitu kreaciju i ideju. Imala sam sreću da su me primijetili skauti Flying Sola – govori nam dizajnerica.

07.11.2025., Zagreb - Iza brenda ANII jewellery stoji dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja iz svog studija u Zagrebu izradjuje nakit inspiriran prirodom, usputnom ljepotom, arhitekturom i umjetnoscu svijeta koji je okruzuje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Flying Solo je tvrtka koja se bavi zastupanjem neovisnih dizajnera i plasiranja njihovih djela u gradove poput New Yorka, Pariza ili Milana. Upravo u Parizu imaju i svoj izložbeni prostor gdje se mogu vidjeti komadi koje radi Ana, kao što se mogu i kupiti. – Nedavno mi je javljeno da je jedan od prstena kupio jedan Amerikanac. No, to mi i nije toliko bitno koliko je bila mogućnost da se preko Flying Sola moj nakit plasira u vrhunske globalne medije – kaže Ana Mrazek Lugarov dok s njom razgovaramo razgledavajući izuzetne komade nakita koji zaista traže preciznost i koncentraciju da bi ih se izradilo.

07.11.2025., Zagreb - Iza brenda ANII jewellery stoji dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja iz svog studija u Zagrebu izradjuje nakit inspiriran prirodom, usputnom ljepotom, arhitekturom i umjetnoscu svijeta koji je okruzuje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Naušnice, prstenje, zatim vrlo fina, filigranski precizno napravljena ogrlica, predmeti su od kojih se neke traži i nanovo. Poput skulpturalnih ili nježnijih naušnica koje su kod žena vječno popularne. Srebru cijena raste, no kod nakita ljudi nastoje manje gledati cijenu, a više emociju koju kod njih pobuđuje. Tako ima slučajeva da se predmeti od obiteljskog srebra koji su izgubili na vrijednosti zbog oštećenja ili nekog drugog razloga donose kod Ane pretopiti da bi se onda od njih dobio jedinstveni predmet koji objedinjuje uspomenu i predstavlja je na neki novi način. No, primjer brenda ANII Ane Mrazek Lugarov i njezine suradnje s Flying Solo primjer je i jednog načina na koji mediji danas funkcioniraju na održiv način. Ovim zastupanjem nakit ANII dospio je u editorijale Harper’s Bazaara, Vanguarda, Opiuma, prezentiran na način kako bi teško bilo napraviti u osobnom aranžmanu.

07.11.2025., Zagreb - Iza brenda ANII jewellery stoji dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja iz svog studija u Zagrebu izradjuje nakit inspiriran prirodom, usputnom ljepotom, arhitekturom i umjetnoscu svijeta koji je okruzuje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

– Takvi se editorijali rade od više komada različitih dizajnera. Radi se na vrhunskom nivou, s vrhunskim modelima, fotografijama, produkcijom. Prije izlaska svatko od zastupljenih dobije prijelom kako će sve izgledati, i moram reći da je rezultata bilo odmah, naprosto jer je publika globalna. Promet i posjećenost na mojem webshopu odmah su narasli nakon prve objave, dobila sam priliku

koju bi možda drugačije teško dobila. Njihov poslovni model gdje im se to isplati jest jednostavno novi prihodovni kanal koji se ostvaruje prodajom tih predmeta. Zauzvrat, i dizajner se potrudi nastaviti raditi zaista vrhunsko – kaže Ana Mrazek.

07.11.2025., Zagreb - Iza brenda ANII jewellery stoji dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja iz svog studija u Zagrebu izradjuje nakit inspiriran prirodom, usputnom ljepotom, arhitekturom i umjetnoscu svijeta koji je okruzuje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za jedan komad nakita potrebno je i nekoliko dana, kod kompaktnijih komada poput prstenja, naušnica ili narukvica u pravilu se koristi i drago kamenje. Kod toga se osobito pazi. – Isključivo se koristi etički čisto kamenje, znači nikako ono sumnjiva porijekla gdje postoji mogućnost da je vađeno u nehumanim uvjetima ili eksploatacijom djece ili nečim sličnim, to ni na koji način ne podupirem, kao što mi ne bi bilo drago da ovaj nakit kupuje netko tko o tome ne bi imao pravilno mišljenje. Zatim, koristim samo prirodno kamenje, ne ono laboratorijski dobiveno. Prirodni su i vrijednost će im uvijek biti veća, a kod mojeg nakita naglasak niti nije na veličini kamena nego na tome da se on uklopi na najskladniji način – kaže Ana.

07.11.2025., Zagreb - Iza brenda ANII jewellery stoji dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja iz svog studija u Zagrebu izradjuje nakit inspiriran prirodom, usputnom ljepotom, arhitekturom i umjetnoscu svijeta koji je okruzuje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jasno je da kada je nešto eučno izrađeno, onda ne može, već po definiciji, biti jeftino. Pogotovo kada zaslužite globalnu vidljivost

poput Anina nakita. No, doista riječ je o izuzetnim komadima kojima popularnost raste, pa i kod nas, gdje ljudi razumiju o kakvoj se

zapravo vrijednosti radi. – Danas kod nas ljudi putuju, vidjeli su i upoznali i neke od najboljih stvari koje se negdje rade, znaju prepoznati kada nešto vrijedi. Publika sve više prepoznaje kvalitetu ručnog rada, autorski potpis i da se za njih može napraviti nešto osobno. Osim aktualnih i stalno dostupnih kolekcija u ANII atelieru narudžbe nastaju i po mjeri. Kad radim po mjeri, netko mi da potpuno otvorene ruke, a netko dođe s vrlo jasnom idejom. U oba slučaja zajedno prolazimo kroz dizajn, proporcije, stil i završne detalje. Cilj je komad koji se osjeća istinski njihov – kaže dizajnerica.

Da se razumijemo, još se od ovog umijeća u nas ne može živjeti na nekoj visokoj nozi, Anini su ciljevi zapravo skromni. – Nemoguće je dobra stvar da možete iz Zagreba poslovati s cijelim svijetom, pogotovo kada se radi o Europskoj uniji. Voljela bih da posao jednom dosegne razinu da već u Hrvatskoj dovoljno prihodujem. Izložena sam u galerijama i trgovinama u više gradova, nije loše, nadam se da će doći vrijeme kada će biti dovoljno publike s mogućnost da kod nakita zaista udovolji svoje želje, bez materijalnih ograničenja – kaže Ana Mrazek Lugarov.