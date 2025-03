Studentska udruga i ove godine organizirana stručne seminare, tema je održivost i zelene tehnologije

Studentska udruga BEST (Board of European Students of Technology) i ove godine organizira Stručne seminare, na kojima studenti mogu otputovati u neku europsku državu, slušati zanimljiva predavanja iz područja tehnologije i mekih vještina te čak zaraditi ECTS bodove.

BEST je neprofitna i nepolitička studentska udruga čiji je cilj pružiti studentima dodatno stručno obrazovanje i kontakt s budućim poslodavcima, razvoj organizacijskih vještina te upoznavanje s europskim kulturama i rad u međunarodnim grupama. Sastoji se od više od 80 lokalnih grupa u više od 30 zemalja Europe. U Zagrebu je aktivna od 1998., a trenutno broji 40-ak aktivnih članova i više od 300 alumnija.

Lokalna BEST grupa Zagreb od 29. ožujka do 6. travnja organizira seminar "SUStainability among us: Navigating to a greener future" na temu održivosti i zelenih tehnologija. Od 10. ožujka na seminar se mogu prijaviti i domaći studenti, za koje je sudjelovanje besplatno.

Predavači na ovogodišnjem seminaru dolaze sa PBF-a, FKIT-a, FSB-a, FER-a, PMF-a i TVZ-a, Nuklearne elektrane Krško i Društva za oblikovanje održivog razvoja. Predavanja će se baviti raznim tehnologijama koje nam pomažu učiniti čovjekovo djelovanje održivijim, te uključuju teme od obnovljivih izvora energije, elektrifikacije prijevoza i proizvodnje biogoriva sve do bioekonomije i interdisciplinarnog pristupa održivosti. Uz predavanja, za studente bit će organizirane i radionice te posjet tvrtci Ericsson Nikola Tesla.

Broj mjesta je ograničen, a prijava će biti omogućena na društvenim mrežama BEST-a.

U Zagrebu se Stručni seminari održavaju već više od 20 godina. Oni uključuju tjedan dana predavanja stručnjaka s fakulteta i iz industrije, a uz to i upoznavanje sa zemljom domaćinom, izlete i druge aktivnosti. Na svakom seminaru uz domaće studente sudjeluje i 20-ak studenata iz cijele Europe, što ih čini izvrsnom prilikom za kulturnu razmjenu i upoznavanje sa studiranjem u ostatku Europe.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na web-stranicama BEST-a Zagreb i Stručnih seminara te na Instagram, Facebook i LinkedIn profilu udruge.