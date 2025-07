Studenti kroz projekt PharMinute na Instagramu i TikToku objašnjavaju medicinske teme u 60 sekundi

Može li jedan video od 60 sekundi promijeniti način na koji razmišljamo o zdravlju? Ako pitate grupu studenata farmacije i medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu – glasno će odgovoriti "da". Njihov projekt PharMinute, koji na Instagramu i TikToku redovito privlači brojne preglede, osvaja publiku kratkim i stručno utemeljenim videozapisima o zdravstvenim temama, ali i praktičnim savjetima kako doskočiti većim ili manjim zdravstvenim poteškoćama.

– Shvatili smo da su prve tri sekunde ključne, u njima pokušavamo privući pozornost na različite načine. Eksperimentiramo s različitim formatima i temama kako bismo vidjeli što najbolje prolazi kod publike – objasnio je koordinator projekta Ilija Žuljević. PharMinute je nastao u sklopu aktivnosti Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA), a cilj mu je, kako nam je rekao Žuljević, jednostavan – atraktivnim formatima i pristupačnim jezikom približiti važne zdravstvene informacije široj javnosti. A iza tog "jednostavnog" cilja kriju se ozbiljan trud, znanje i timski rad.

– Ideja se rodila tijekom panela "Srušimo stigmu", na kojem se razgovaralo o važnosti zdravstvene edukacije. U jednom trenutku začuo sam komentar prolaznika koji je rekao da ide "kupiti lijek na recept" i tad mi je sinulo koliko ljudi zapravo ne razumije ulogu farmaceuta i medicinskih biokemičara kao zdravstvenih djelatnika – prisjetio se Žuljević.

Članove tima, objasnio je, odabrao je na temelju kompetencija koje su pokazali prilikom prijave. – Suradnja nam ide odlično, komuniciramo putem WhatsApp grupe, a redovno imamo sastanke i povremene teambuildinge – napomenuo je. U svijetu u kojem se pozornost mjeri sekundama, ova grupa studenata dala si je zadatak objasniti kompleksne medicinske teme u manje od jedne minute.

Da bi u tome uspjeli, napomenuo je Žuljević, svaki video prolazi kroz pomno osmišljen proces – od odabira teme, pisanja scenarija i stručne recenzije, do snimanja, montaže i objave. – Najveći je izazov ostati stručan, a pritom biti razumljiv svima. Izbjegavamo stručne izraze, ali pazimo da ne izgubimo na točnosti. Na primjer, umjesto "vazokonstrikcija" kažemo "stiskanje krvnih žila" – objasnio je Ilija.

Teme, rekao je, dolaze same. – Bavimo se onim što trenutačno učimo na faksu, što čujemo od kolega, što smo pročitali u novinama ili su nam spomenuli pacijenti – napomenuo je. Sve to zatim, dodao je, pretoče u scenarije koje pišu u parovima i šalju na stručnu recenziju. A upravo to je ono što ih razlikuje od dijela influencera koji govore o zdravlju, napomenuo je Ilija. – Svi naši scenariji stručno su recenzirani i temeljeni na relevantnim istraživanjima, a na njima rade magistri farmacije i medicinske biokemije – istaknuo je.

Na društvene mreže, dodao je, nikad ne izađe prva verzija videa. Snima se više puta, u raznim scenama, a onda slijede montaža, opis i objava, objasnio je koordinator projekta. A od prve ideje do objave, napomenuo je, prođe tjedan do dva.

– Trudimo se objavljivati jednom do dvaput tjedno. Tijekom ispitnih rokova to se malo prorijedi, ali cilj nam je barem jedna objava tjedno – objasnio je Žuljević. U planu je, dodao je, i širenje tima, kako bi se osigurao kontinuitet i povećala učestalost objava. – Snimanje videa na početku uzima dosta vremena ali kad se "ufurate", to ide glatko – napomenuo je.

Među najgledanijima, kazao je Žuljević, našli su se video o kapima za nos te Q&A o HPV-u. – Oba su postigla veliku gledanost jer su teme aktualne i obrađene na jednostavan i razumljiv način – smatra. A neočekivano velik interes, dodao je, izazvao je i sadržaj o antibioticima. – Mislili smo da su osnovne informacije o antibioticima svima već poznate, no reakcije publike pokazale su suprotno – istaknuo je student.

Trenutačno, kazao je, postoji i ideja o širenju na druge platforme te suradnji s medijskim partnerima. – Ne bih još previše otkrivao, ali mogu reći da je jedna medijska suradnja već u pripremi, a više o tome saznat će se uskoro – najavio je Ilja dodajući kako projekt ima podršku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kada je riječ o osobnim izazovima, ponekad je teško uskladiti fakultetske obaveze, znanstveni rad, privatni život i vođenje projekta, kazao je Žuljević. – Uvijek se sjetim da moram i spavati i izlaziti u studentsko vrijeme – rekao je kroz smijeh. Ipak, dodao je, zahvalan je jer je radeći na ovom projektu posebno razvio "leadership", komunikacijske vještine, analizu sadržaja, mikromenadžment... Sve ono što se često ne može naučiti na klasičnim predavanjima, zaključio je koordinator projekta.