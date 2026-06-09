FOTO HDZ prozvao Grad zbog parkirališta na Trnju: 'Dali su 54.500 eura javnog novca za ovakav rezultat?'

Grad Zagreb je za uređenje parkirališta u ulici Palić na Trnju izdvojio 54.500 eura, kazali su iz kvartovskog ogranka HDZ-a, dodajući da je prema službenim podacima projekt označen kao završen 13. svibnja 2024. godine. "Na papiru – završeno. U stvarnosti – ruglo usred centra Zagreba", kazali su te priložili i fotografije na kojima je zabilježeno stanje na parkiralištu u nedjelju. "Ogromne lokve nakon kiše, neravna i propala podloga, udarne rupe po cijeloj površini, blato i voda među parkiranim vozilima, površina koja više podsjeća na zapušteni makadam nego na uređeno gradsko parkiralište", nabrojali su HDZ-ovci.

Ako je to rezultat ulaganja od 54.500 eura javnog novca, naglasili su, građani imaju pravo postaviti nekoliko pitanja: "Je li posao odrađen do kraja, zašto završni sloj i kvalitetno utabavanje podloge očito nisu izvedeni kako treba, tko je nadzirao radove, je li plaćena cijena razmjerna kvaliteti izvedenog posla, kako projekt može biti proglašen 'završenim', a da nakon kratkog vremena izgleda ovako", napisali su.

Gradsku vlast, dodali su, ne treba ocjenjivati prema konferencijama za medije i PR objavama, nego prema stanju na terenu. "A teren u Paliću pokazuje zabrinjavajuću razliku između onoga što se prikazuje u izvještajima i onoga što građani svakodnevno koriste. Stanovnici Trnja zaslužuju uređeno i funkcionalno parkiralište, a ne površinu koja se nakon svake kiše pretvara u niz lokvi i rupa. 54.500 eura za ovakav rezultat nije uspjeh nego ozbiljan razlog za preispitivanje kvalitete izvedenih radova i odgovornosti gradske uprave", zaključili su.