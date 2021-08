Što kažu turisti na to što je zatvoren Trg svetog Marka? 'Ne možemo baš shvatiti...'

Ondje su Sabor, Vlada i predivna crkva sagrađena u 13. stoljeću, koju je, između ostalih, obnavljao i veliki arhitekt Herman Bollé. I stoljećima je Trg svetog Marka poprište i vjenčanja i prosvjeda, kao i jedna od najpopularnijih turističkih lokacija u Zagrebu, no premda ga mogu gledati “iz daljine” te fotografirati iz svih kutova, trenutačno na njega ne mogu kročiti. Zatvoren je već deset mjeseci, odnosno od pucnjave lanjskoga listopada u kojoj je ranjen policajac, pa je mjesto koje obično vrvi ljudima iz svih krajeva svijeta sada pusto. Okruženo je metalnom ogradom, pristupiti mu mogu samo oni koji imaju posebnu dozvolu, a red čuvaju policajci na punktovima oko trga. Kako je Večernji već pisao, stanje će zato, ali i zbog obnove nakon potresa, tako izgledati još godinama. A pita li se turiste, to je prava šteta.

Vodiči mijenjaju rute

– Obilazimo crkve i žao nam je što ne možemo u ovu jer smo čuli koliko je lijepa iznutra. Ako je riječ o zatvaranju zbog obnove nakon potresa, možemo razumjeti i veselimo se Zagreb posjetiti ponovno za desetak godina. Ipak, ako je stvar sigurnosti, ne možemo baš shvatiti jer se kod nas, primjerice, na nekim lokacijama može vidjeti mnogo policajaca, ali ništa nije zatvoreno – govore Andrea i Peter Werner iz Njemačke. Deset mjeseci zaista je predugo, slaže se i Endi Bruikman iz Nizozemske, koji je također bio razočaran što ne može prići bliže, a da bi se moglo naći neko drugo rješenje smatraju i Ivana Brašnić i Thomas Mülli, također iz Njemačke.

– Trg bi se trebao ponovno otvoriti za turiste – kažu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 9.8.2021., Zagreb - Anketa na Markovu trgu o ogrdi koja sprjecava turiste da prelaze preko trga i dodju do crkve. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Promatraju tako Markov trg iz daljine, ali mu se zbog policajaca koji ga okružuju ne usuđuju približiti, a muče se i turistički vodiči kada moraju objasniti zašto zapravo ne mogu u crkvu sv. Marka. Tu su i logistički problemi, ističe Josipa Šiklić, koju turisti znaju kao Purgericu, jer moraju mijenjati ustaljene rute te im je ograničen prostor kojim se mogu kretati.

– Turisti su izloženi i prometu jer auti koji prolaze uz trg imaju jako malo manevarskog prostora, a ljudi se nemaju kamo pomaknuti. A promet je gust zbog radova u blizini trga pa se gotovo sve preusmjerava preko Ćirilometodske – govori Purgerica, koja unatoč nezadovoljstvu situacijom ima tople riječi za policajce uz ogradu.

– Izuzetno su ljubazni i uslužni, dopustit će nam da se približimo što više smijemo i nikad nam ne rade probleme niti prigovaraju – kaže Josipa Šiklić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 9.8.2021., Zagreb - Anketa na Markovu trgu o ogrdi koja sprjecava turiste da prelaze preko trga i dodju do crkve. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Negoduju i domaći

I brojni su domaći za to da se Markov trg što prije otvori.

– Tradicija je turista da posjete ovo mjesto, to je naše kulturno blago. Zatvoriti takvu lokaciju nevjerojatno je – kaže Branko Đukić, stanovnik Gornjega grada.

Javljaju se i političari, poput Renata Peteka koji je prošli tjedan uputio apel premijeru i zagrebačkom gradonačelniku, a od MUP-a dobio odgovor da prostor ostaje zagrađen do daljnjega. “U cilju održavanja potrebne razine sigurnosti svih osoba koje dolaze na Trg sv. Marka, pojačane mjere osiguranja i zaštite na dijelu prostora provodit će se dok za to postoje sigurnosni razlozi”, citira Petek ministra Davora Božinovića. Ljutiti su i u inicijativi 1postozagrad.

– Povijest trga bilježi nekoliko atentata, pa i pokolj prosinačkih žrtava u 19. stoljeću, a ipak nikad nije bio zatvoren za javnost. Nijedna zemlja EU nema zatvoren trg na kojom je sjedište vlasti – kaže Saša Šimpraga, voditelj inicijative. Oštra je i povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević.

“Danas je trg ograđeno “dvorište” između Banskih dvora i Sabora, a dio parkiralište njihovih limuzina. Dokad ćemo to trpjeti? Sličan primjer ne postoji u Europi ni u svijetu”, objavila je Knežević na Facebooku. Na nedavnoj konferenciji za novinare i gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je za otvaranje trga za sve, no Grad za to nema ovlasti.