U NOVOM JELKOVCU

Stela i Barbara iz SOS Dječjeg sela useljavaju u svoj prvi stan: 'Već smo počele raditi, jedva čekamo samostalan život'

storyeditor/2025-10-23/viber_slika_2025-10-23_12-26-34-320.jpg
Autor
Hana Ivković Šimičić
23.10.2025.
u 17:00

Obje su korisnice obiteljske skrbi koju pruža SOS Dječje selo Hrvatska, a u sklopu programa polusamostalnog življenja novi će im dom biti stan u Novom Jelkovcu. On je pak uređen u sklopu društveno-odgovornog projekta StanZaSutra, pri čemu su namještaj i oprema izrađeni od održivih materijala.

Stela i Barbara djetinjstvo su provele dijeleći svoj prostor s 12 cimerica, a sada će zajedno živjeti samo njih dvije. Obje su korisnice obiteljske skrbi koju pruža SOS Dječje selo Hrvatska, a u sklopu programa polusamostalnog življenja novi će im dom biti stan u Novom Jelkovcu. On je pak uređen u sklopu društveno-odgovornog projekta StanZaSutra, pri čemu su namještaj i oprema izrađeni od održivih materijala.

Već su našle i posao

Projekt je predstavljen na ovogodišnjem izdanju Ambiente u organizaciji Zagrebačkog velesajma, a po završetku manifestacije sav inventar doniran je za opremanje stana u kojem će uskoro početi živjeti Barbara i Stela.

– Najviše mi se sviđaju kupaonica, kuhinja i moja soba, kao da sam ja birala namještaj. Jedva čekam da se uselimo, možda stignemo već ovaj vikend – oduševljena je bila devetnaestogodišnja Stela Anđela Šafer. Stan se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje i blagovaonice, kupaonice s odvojenim WC-om, predsobljem i dvije spavaće sobe, a opremljen je i svom potrebnom bijelom tehnikom. Djevojke će ga koristiti besplatno sljedeće tri godine, a podmirivat će samo režije.

Cilj je programa polusamostalnog življenja, objasnila je Gordana Daniel iz SOS Dječjeg sela, pružiti potrebnu podršku i nakon stjecanja punoljetnosti. – Po završetku srednje škole naša djeca odlučuju što žele dalje, a onda kreću u polusamostalni život. Mi im dajemo emocionalnu, savjetodavnu i novčanu potporu – istaknula je.

Obje djevojke, kako su nam kazale, već su našle i posao. – Drago mi je što imam pomoć da počnem s pravim samostalnim životom. Osjećam se puno slobodnije i opuštenije – rekla je osamnaestogodišnja Barbara Tusman.

storyeditor/2025-10-23/viber_slika_2025-10-23_12-26-34-699.jpg

Stan koji su dobile na korištenje jedan je od tri koje je SOS Dječjem selu Hrvatska ustupio Grad Zagreb. U njegovu opremanju sudjelovali su JYSK Hrvatska te Gorenje, Feal, SG Forma, Chromos boje i lakovi, Rockwool i Aid Furniture. – Godinama preporučujemo održivost u stanovanju, a uopće nismo razmišljali o tome hoćemo li prihvatiti ideju koja usto ima socijalnu komponentu – kazala je Zvjezdana Sirk Novak iz JYSK-a.

Da je StanZaSutra projekt koji je veoma važan za djecu koja izlaze iz alternativne skrbi istaknula je i Lora Vidović, pročelnica gradskog Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a složila se i Renata Suša, direktorica Velesajma.

Krajnja postaja Ambiente

– Ovo je krajnja postaja ovogodišnje Ambiente. Neka im ovaj stan ponudi toplinu doma i stvori poticaj za nove početke – poručila je.

Novi Jelkovec Stanzasutra

