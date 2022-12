Stari Zagreb u blagdanskom ruhu: Proklijali luk, okićeni 'kinč', kokotanje na kokošji Badnjak i hladetina nakon polnoćke

Božić s borom do stropa okićenim desecima pravih svijeća. Tako se nekad u starim zagrebačkim obiteljima slavilo Isusovo rođenje. No velika jela nije oduvijek bila jedan od prepoznatljivih simbola ovog blagdana. U građanska je kućanstva stigla tek u 19. stoljeću. Prije toga iznad stola se vješao tzv. kinč, zimzeleni vijenac okićen crvenim jabučicama i zlatnim orasima. Jedno vrijeme kitila se grana bora, koja se radi stabilnosti zabadala u repu. Stajala je u središtu sobe ili na mjestu u stanu koje je bilo okupljalište. Djevojke su paljenjem papirića s muškim imenima od Svete Lucije do Božića otkrivale ime budućeg muža, a djeca su se šibala brezinim granama na Šibarjevo, 28. prosinca. Istražili smo kako se nekad slavilo u Zagrebu, bez čega su blagdani bili nezamislivi, a u ilustraciji nam je pomogao Muzej grada Zagreba, koji je ustupio stare, crno-bijele fotografije iz svog fundusa.