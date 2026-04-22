Stanovnici Odre pokrenuli peticiju, od Grada traže hitno rješavanje ovog problema

Stanovnici naselja Odra i O2 pokrenuli su peticiju s ciljem hitnog rješavanja nedostatka javno dostupnih dječjih igrališta i zelenih površina u svom kvartu koji smatraju ozbiljnim problemom. "O2 naselje je od svoje izgradnje 2008. godine zamišljeno kao uređena stambena cjelina prilagođena obiteljskom životu. Trenutačno na području naselja i šire Odre postoji izrazito velik broj djece, vrtićke, jasličke i školske dobi, dok je broj dostupnih igrališta i zelenih površina nedostatan. Djeca su zbog toga primorana igrati se na prometnicama i parkiralištima unutar naselja, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik", napominju dodajući kako smatraju da je osiguravanje sigurnog prostora za igru djece osnovna potreba svake zajednice te sastavni dio odgovornog urbanog planiranja.

"Ovom peticijom zahtijevamo od Grada Zagreba i Mjesnog odbora Odra da u najkraćem mogućem roku osiguraju alternativnu lokaciju za novo javno igralište i zelenu površinu u naselju", kažu te napominju kako im cilj nije konflikt, već rješenje koje će omogućiti sigurnije i kvalitetnije odrastanje djece te bolju kvalitetu života svih stanovnika.