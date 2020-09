Stanovnici Odre: Ispunite obećanje, strašno je što naša djeca vježbaju u učionicama

Tik uz zagrebačku obilaznicu, u blizini Domovinskog mosta, nalazi se novozagrebačko naselje Odra. Dobra prometna povezanost i mirno okruženje čine je sve popularnijom među mladim obiteljima koje se onamo ubrzano doseljavaju. Na žalost, Odra je poznata i kao naselje čija osnovna škola još nema dvoranu za tjelesni i sportske aktivnosti. Čekaju je godinama, a dok ona ne “stigne”, dočekali su početak uređenja ambulante, koji je nedavno “blagoslovio” gradonačelnik Milan Bandić. “Smjestit” će se u zgradi stare pošte, a za uređenje je iz gradskog proračuna izdvojeno dva milijuna kuna. Malo kasni, poručili su iz Grada, jer je bilo potrebno dodatno ispitati statiku zbog nedavnog potresa.

Doktori u naselju

– Projekt je preživio rebalans i dobit ćemo 180 kvadrata za ambulantu opće medicine i pedijatrije. Dosad smo koristili prostor u Hrašću, koji nije bio dostatan za sve stanovnike područja u kojemu su i Odra te Mala Mlaka. Do ambulante se usto moralo stepenicama, što je bio problem teškim bolesnicima i starijima – govori nam Zvonimir Bulić, vijećnik Mjesnog odbora Odra. Uređenje ambulante, naravno, pozdravljaju i roditelji djece koja pohađaju tamošnju školu, ali i dalje su nezadovoljni time što dvorane nema na vidiku.

– U tijeku je, koliko znamo, otkup 3000 kvadrata zemljišta oko škole, no detaljnije informacije nemamo – ističe Bulić, koji je i predsjednik Vijeća roditelja OŠ Odra. A ono je, nastavlja, u gradsku upravu 2. rujna uputilo dopis kako bi doznalo u kojoj je fazi projekt jer je za posljednjeg obilaska škole, kaže, Bandić obećao da će dvorana i još desetak novih učionica biti sagrađeni do kraja 2020., no odgovor nije dobilo.

– Želimo znati što se događa. U školu je upisano više učenika no ikad, njih 470 u 21 odjeljenju, a jedina u gradu nema sportsku dvoranu – govori Bulić. Slaže se i Ana Mahin, čiji je starije dijete završilo školu bez dvorane, a tjelesni su, kaže, imali na hodnicima i u knjižnici. Sad sličnu praksu mora nastaviti i mlađi sin Karlo, učenik trećega razreda.

– Vježbamo u učionici, a najprije pomaknemo klupe da nam ne smetaju – opisuje, dodajući da željno iščekuje dvoranu.

Odri je potrebno puno toga jer ubrzano raste, dodaje mama Ana, a u naselju danas živi između četiri i pet tisuća ljudi. – No, eto, nemamo elementarne stvari poput dvorane za tjelesni. Vrijeme je da gradska vlast ispuni svoja obećanja – poručuje Ana Mahin. Sudeći po novostima iz gradske uprave, to bi se uskoro napokon i moglo dogoditi.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 09.09.2020. Zagreb,. Gradonacelnik Milan Bandic u obilasku mjesnih cetvrti u Odri najavio uredjenje ambulante primarne zdrastvene zastite. Za uredjenje ambulante osigurano je 2 milijuna kuna a u tijeku je izvodjenje gradjevnike dozvole za adaptaciju prostora u kojem je nekad bio ducan. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Riješili zemlju, slijedi dozvola

– Grad je 2016. sagradio zamjenski objekt OŠ Odra sa 17 suvremenih učionica ukupne površine 3010 kvadrata. Po završetku se pristupilo izradi projektnih smjernica za gradnju školske sportske dvorane. Zbog imovinskopravne problematike, na temelju lokacijske dozvole za dvoranu, pokrenut je postupak za reguliranje vlasništva, odnosno za otkup potrebnih čestica. Početkom ožujka ove godine, pak, postignut je sporazum sa svim vlasnicima u zoni obuhvata, a krajem kolovoza pokrenute su aktivnosti za ishođenje građevinske dozvole. Po njezinu ishođenju pokrenut će se daljnje aktivnosti potrebne za gradnju – navodi Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje. Datume, međutim, nije precizirao.