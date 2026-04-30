Tomašević traži pročelnika za najvažniji ured, a Mišić voditelja protokola i PR-a

Pročelnika Ureda gradonačelnika za Tomislava Tomaševića i voditelja odjela kabineta za poslove, protokol i odnose s javnošću za Mateja Mišića. Traže čelni čovjek grada, a onda i zagrebačke Skupštine nove ljude koji će im obavljati neke od ključnih funkcija u administraciji.

Oba je natječaja objavio Grad Zagreb, a pročelnika Ureda gradonačelnika traže na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja, dok se od kandidata traži završen diplomski studij iz širokog spektra područja, od društvenih i humanističkih do tehničkih i prirodnih znanosti, te najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uz formalno obrazovanje, naglasak je i na organizacijskim i komunikacijskim vještinama, s obzirom na to da pročelnik vodi rad Ureda. Kandidati moraju imati položen državni ispit druge razine, iako se mogu prijaviti i oni koji ga još nisu položili, uz obvezu da to učine u roku od godinu dana. Uz standardnu dokumentaciju, kandidati moraju priložiti i program unaprjeđenja rada Ureda za četverogodišnje razdoblje, odnosno kako bi oni poboljšali funkcioniranje jednog od najvažnijih segmenata Gradske uprave. Ovaj je natječaj objavljen u prekjučer, a rok za prijavu je 15 dana.

Paralelno, Stručna služba Gradske skupštine traži voditelja Odjela za poslove Kabineta predsjednika Skupštine, protokol i odnose s javnošću. Funkcija je vezana uz rad predsjednika Skupštine, SDP-ova Mateja Mišić, a uključuje koordinaciju protokola i komunikacije s javnošću. I ovdje se traži visoka stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera, najmanje pet godina iskustva te "izražene organizacijske i komunikacijske vještine". Riječ je o radnom mjestu na neodređeno vrijeme, uz probni rok od tri mjeseca, a kao i u slučaju pročelnika, uvjet je državni ispit druge razine ili njegovo polaganje u roku od godine dana.

Natječaj za ovu poziciju objavljen je 17. travnja, napominje se da su oba natječaja dio redovitog popunjavanja ključnih mjesta u gradskoj upravi, a kandidati koji zadovolje formalne uvjete morat će proći i dodatnu provjeru znanja i sposobnosti prije konačnog odabira.