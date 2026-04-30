Tomašević traži pročelnika za najvažniji ured, a Mišić voditelja protokola i PR-a

Zagreb: Obilježavanje početka radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec
Luka Antunac/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Ana Vrbanek
30.04.2026.
u 17:00

Oba je natječaja objavio Grad Zagreb, a pročelnika Ureda gradonačelnika traže na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja, dok se od kandidata traži završen diplomski studij iz širokog spektra područja.

Pročelnika Ureda gradonačelnika za Tomislava Tomaševića i voditelja odjela kabineta za poslove, protokol i odnose s javnošću za Mateja Mišića. Traže čelni čovjek grada, a onda i zagrebačke Skupštine nove ljude koji će im obavljati neke od ključnih funkcija u administraciji.

Oba je natječaja objavio Grad Zagreb, a pročelnika Ureda gradonačelnika traže na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja, dok se od kandidata traži završen diplomski studij iz širokog spektra područja, od društvenih i humanističkih do tehničkih i prirodnih znanosti, te najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uz formalno obrazovanje, naglasak je i na organizacijskim i komunikacijskim vještinama, s obzirom na to da pročelnik vodi rad Ureda. Kandidati moraju imati položen državni ispit druge razine, iako se mogu prijaviti i oni koji ga još nisu položili, uz obvezu da to učine u roku od godinu dana. Uz standardnu dokumentaciju, kandidati moraju priložiti i program unaprjeđenja rada Ureda za četverogodišnje razdoblje, odnosno kako bi oni poboljšali funkcioniranje jednog od najvažnijih segmenata Gradske uprave. Ovaj je natječaj objavljen u prekjučer, a rok za prijavu je 15 dana.

Paralelno, Stručna služba Gradske skupštine traži voditelja Odjela za poslove Kabineta predsjednika Skupštine, protokol i odnose s javnošću. Funkcija je vezana uz rad predsjednika Skupštine, SDP-ova Mateja Mišić, a uključuje koordinaciju protokola i komunikacije s javnošću. I ovdje se traži visoka stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera, najmanje pet godina iskustva te "izražene organizacijske i komunikacijske vještine". Riječ je o radnom mjestu na neodređeno vrijeme, uz probni rok od tri mjeseca, a kao i u slučaju pročelnika, uvjet je državni ispit druge razine ili njegovo polaganje u roku od godine dana.

Natječaj za ovu poziciju objavljen je 17. travnja, napominje se da su oba natječaja dio redovitog popunjavanja ključnih mjesta u gradskoj upravi, a kandidati koji zadovolje formalne uvjete morat će proći i dodatnu provjeru znanja i sposobnosti prije konačnog odabira.
Matej Mišić Tomislav Tomašević Zagreb

