Čitatelji iz Prečkog ogorčeni zbog lokacije podzemnih spremnika: 'Postavili su ih pet metara od ulaza u zgradu i uzeli tri parkirališna mjesta'

Stanari u Lhotkinoj ulici u Prečkom neugodno su se iznenadili kada su, kako tvrde, bez ikakve prethodne obavijesti pred njihovom zgradom počeli radovi na postavljanju podzemnih spremnika za otpad. Slaven Pavleković, stanar zgrade na broju 11, kaže kako nitko nije znao što se sprema. – Nisu stavili nikakvu obavijest. Samo su došli prekjučer ujutro, počeli kopati, a danas ujutro vidim da su već stavili kontejnere unutra – govori Pavleković.

Najviše ih, kaže, smeta lokacija. Spremnici su postavljeni tik uz ulaz u zgradu, a stanari tvrde da su zbog toga ostali i bez tri parkirna mjesta. – To je maltene pet metara od ulaza. Sutra kad kontejneri budu puni i ljudi počnu ostavljati smeće vani, to će nam završavati pred vratima i u ulazu. Preblizu su postavljeni – upozorava.

Dodaje kako se stanari ne protive podzemnim spremnicima kao takvima, nego načinu na koji je sve izvedeno i mjestu koje je odabrano. – Na pogrešnom mjestu su ih stavili. Dosad smo kontejnere imali na zelenoj površini i to je funkcioniralo. Mogli su ih tamo ugraditi, da ne smetaju nikome i da se ne izgube parkirna mjesta – kaže. Stanari tvrde da su radnici pričekali da se automobili maknu, sve iskopali u jednom danu, a potom već sljedeće jutro postavili spremnike. Pavleković dodaje kako su kod ranijih radova, primjerice na javnoj rasvjeti, uredno dobili obavijest da maknu vozila.

– A sada su bez ikakve obavijesti počeli kopati, kao da su znali da će se ljudi pobuniti pa su htjeli brzo to napraviti i nestati – zaključuje. Prema njegovim riječima, nezadovoljstvo se proširilo i među susjedima iz okolnih zgrada, a neki su čak predlagali da se radovi blokiraju. Upit o cijelom slučaju poslali smo i Zagrebačkom holdingu, a među ostalim pitali smo prema kojim je kriterijima određena nova lokacija podzemnih spremnika, zašto nisu postavljeni ondje gdje su se i dosad nalazili kontejneri te zbog čega stanari prije početka radova nisu bili obaviješteni. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.