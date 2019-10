Sezona grijanja počela, ljudi masovno kupuju drva: 'Telefon neprestano zvoni'

Službeno je počela sezona grijanja, pa će HEP Toplinarstvo danas uključiti grijanje za otprilike 126.000 korisnika u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Da bi se svi radijatori ugrijali potrebno je tri do četiri dana, međutim do vikenda, poručuju, svima bi stanovi trebali biti topli. Građani su se već sredinom mjeseca počeli pitati zašto su im radijatori još uvijek hladni, a u HEP-u odgovaraju da za to još nisu bili uvjeti.

- Opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje kada se za to ostvare vremenski uvjeti Odluku o uključenju donosi distributer toplinske energije temeljem iskustvene procjene, prateći dugoročnu prognozu DHMZ-a i broj pristiglih zahtjeva krajnjih kupaca i ovlaštenih predstavnika suvlasnika za uključenjem grijanja - objašnjavaju iz HEP Toplinarstva.

Građani s etažnim grijanjem, s druge strane, nisu morali čekati na zeleno svjetlo iz toplane pa su mogli "zakuriti" čim su temperature pale. Međutim, prije nego jesen stigne u punom jeku trebali bi iskoristiti ove još uvijek relativno tople dane da obave posljednje pripreme i servisiraju svoje bojlere. Oni koji imaju turbo-plinsku varijante mogu ih još uvijek koristiti, no kupuju li novi, on prema uredbi Europske unije mora biti kondenzacijski, a cijene za njih se kreću od osam pa sve do 15 tisuća kuna. U svakom slučaju do servisera će ovih dana teško doći, jer je upravo sad “pet do 12” za takve akcije.

- Osim toga, teško nam je doći do stanova klijenata jer je grad raskopan, a i jako nas je malo u ovom poslu ostalo u Hrvatskoj - objašnjava Tihomir Mihalić, pročelnik sekcije plinoinstalatera i plinoservisera pri Udruženju obrtnika Grada Zagreba. Redovno održavanje, dodaje, košta 600 kuna ako se radi o kombiniranim koji su i za grijanje i toplu vodu, a oko 300 kuna za one koji služe samo za zagrijavanje vode.

Za zimu su se najranije pripremili oni koji svoj dom obskrbljuju grijanjem na drva, pa su već sredinom ljeta naslagali police s ogrjevom. No, oni koji to još nisu učinili još imaju vremena. Drva se i dalje mogu pronaći i kod privatnih pilana i u trgovačkim centrima, a cijene se razlikuju ovisno o kojem se stablu radi te odakle se kupuje.

- Telefon neprestano zvoni, javljaju se oni koji se pripremaju u zadnji tren ili za zimu nagodine. Najbolje se prodaju bukva i grab jer su najbolje drvo za grijanje. Što tiče količine, ovisi o tome kako se griju, ali kućanstvu otprilike treba pet kubnih metara ako imaju peć na drva, a ako se griju na centralno grijanje onda je dosta više, i do 15 metara - objašnjavaju nam u tvrtki Šuma ogrjev iz Voltinog naselja. Oni paletu s već unaprijed ispilanim i naslaganim drvetom naplaćuju 661 kuna po kubnom metru, što je otprilike ista cijena koju traže i u trgovačkim lancima.

- Oni što prodaju drvo “na crno”, idu mnogo jeftinije - ističu u Šumi ogrjev, u što smo se mi uvjerili provjerom ponude preko internet oglasnika. Tako smo našli oglase koji metar drva prodaju za samo 280 kuna po metru bukve ili hrasta, dok je prosjek oko 400 kuna.

