Sutra navečer se održava utrka Ilica 2019, evo kako će voziti tramvaji i autobusi

U subotu navečer održava se noćna atletska utrka "llica 2019", pa će od 23.30 sati do 1.45 ujutro tramvajske linije 2, 6 i 11 voziti skraćeno do Zapadnog kolodvora.

Umjesto s Črnomerca, prva dva polaska noćne linije 31 bit će ostvarena sa Zapadnog kolodvora. Autobus noćne linije 31 vozit će preko Jukićeve i Vodnikove ulice do Glavnog kolodvora prije nego nastave redovnom trasom do Savskog mosta, dok će noćne linije 32 i 34 također će biti preusmjerene na Glavni kolodvor te će Vodnikovom i Savskom cestom nastaviti vožnju do krajnjih odredišta.

Zbog utrke će biti promjena u voznom redu pojedinih autobusnih linija u zapadnom dijelu grada. Linija 102 s Mihaljevca posljednji će polazak imati, umjesto u 23.35, u 22.40, a s Britanca u 23.10 sati, dok će linija 109 iz Dugava pri polasku u 23.55 prometovati skraćeno do Knežije. Linija 119 neće ići s Podsuseda u 23.55 prema rasporedu, kao ni s Črnomerca u 00.15 sati.Od drugih linija koje kreću s Črnomerca, linija 125 zadnje će polaske ostvariti u 23.40 sati s terminala Črnomerec i okretišta Gornje Vrapče, zadnji polazak linije 126 bit će u 23.35 sati, a linije 136 u 23.30 sati.

Na okretištu Reljkovićeva, linija 139 neće krenuti u 23.45 sati, a linija 141 u 23.20 također neće ostvariti polazak. Linija 146 neće krenuti s Jankomira u 23.20 sati s okretišta Jankomir, odnosno u 23.45 sati s okretišta Reljkovićeva. Linija 172 neće ostvariti polaske u 00.15 sati sa stajališta Dubravica, zatim u 00.30 sati s terminala Črnomerec, kao ni u 1 sat s terminala Zaprešić.

Od ostalih izmjena u prometu, u Klaićevoj se izvode radovi kanalizacijskog priključka, pa će ispred kućnog broja 72a od sutra u 7 do nedjelje u 20 sati biti zauzet dio kolnika. Promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Od ponedjeljka, 30. rujna, radnim danom dodaju se novi polasci na autobusnim linijama 309 i 32, i to iz Velike Gorice u 11.30 sati za Sase i Strmec Bukevski, iz Sasa u 11.50 sati za Veliku Goricu (vozi preko Strmca Bukevskog) te iz Strmca Bukevskog u 12.10 sati za Veliku Goricu.

Navedeni polasci neće prometovati za vrijeme trajanja školskih praznika.

Konačno, zbog redovnog mjesečnog servisa, zagrebačka uspinjača neće prometovati u ponedjeljak, 30. rujna, od 6 do 14 sati.

Video: Pogledajte kreativne bolice na Red Bull utrci