Tomašević najavio da će Žičara ponovno biti besplatna. Poznati i točni datumi

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su radove na izgradnji Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec, na križanju Đačke i Pirkerove ulice u Sesvetama. Sve teče po planu, istakla je dogradonačelnica Dolenec.

-Osnovat ćemo i novu ustanovu DV Sesvetski Kraljevec, 61 u gradu i prvi nakon 15 godina. U projektima je veliki vrtić u Svetoj Klari, a šest je u fazi izgradnje, Ivanja Reka je sljedeća, Žitnjak, Novi Retkovec i Studentski grad. Krenut će brzo Sesvetska Sopnica i Cerje, a nabavu završavamo u Trnavi, Dubravi i u Gajnicama - kazala je Dolenec te dodala kako je DV Svjetski Kraljevec vrijedan 7,7 milijuna eura te se većinom financira iz proračuna.

U rješenjima , Grad inzistira na arhitektonskoj izvrsnosti, dodao je Luka Korlaet te pojasnio specifikacije novog vrtića koji će imati polivalentnu dvoranu koju će moći koristiti cijela zajednica za svoje aktivnosti.

Na Skupštinu stižu još dvije važne teme, Studija o Resniku i Odluka o raskidu koncesije za pročistač, podsjetio je gradonačelnik. Treća točka koja je ostala ispod radara, je plan investicija za urbanu oborinsku odvodnju.

-Oko 22 milijuna eura investirat ćemo u oborinsku odvodnju kako bi izbjegli urbane poplave. To uključuje obnovu notornog podvožnjaka u Škorpikovoj - kazao je Tomašević te naglasio da je urbana odvodnja u Zagrebu mješovitog tipa što znači da oborinske i fekalne vode putuju istim cijevima što nije dobro za kapacitete pogotovo u ekstremnim uvjetima. Osvrnuo se i na besplatnu Žičaru koja je za vikend prevezla 25 000 putnika što je pet puta više nego inače.

-Žičara je bila besplatna jer smo htjeli izbjeći prometni kolaps u vršnom djelu Sljemena. Odjek je bio nikad viđen, a puno ih je poslušao i na Sljeme su se uputili javnim prijevozom - rekao je Tomašević te najavio kako će žičara biti besplatna tijekom dva vikenda školskih praznika 17 i 25. veljače.

Dodao je i kako će Zagreb još 20 godina otplaćivati žičaru vrijednu 80 milijuna eura iz proračuna i kroz poreze. Godišnji trošak žičare u 80 posto dolazi iz proračuna, dok tek 20 posto pokriva prihod od karata. Grad radi izračune za to da žičara bude besplatna za sve i uskoro će izaći i s odlukama oko toga.

Potom su uslijedila pitanja.

O prosvjedu zbog prenamjene MO-a u vrtić u Sopnici

S GČ Sesvete smo oo toga imali dijalog, bilo je nesporno da Sesvete trebaju više kapaciteta. Tijekom ljeta 2022. smo razgovarali s MO-ima oko lokacija, na nekima smo odustali, pokazali smo fleksibilnost. To je proces koji teče godinu i pol, sada smo u radovima i nije vrijeme da se pregovara o tome da se projekti rade na drugi način, kazala je Danijela Dolenec.

O manjku kadra u vrtićima

Povećanje traži i zapošljavanja, treba nam 502 nova zaposlenika, 115 odgojitelja, trudili smo se povećati plaće, odgajateljice imaju dodatno osoblje za skrb u jaslicama. Zapošljavanje ide doro i bit će popunjeno.

Je li Studija za Resnik sažetak

Mnoge Skupštine nisu ni upućivale studije ne glasanje kad su gradili CGO. Ovo nije sažetak od 5 stranica, a reakcije razvojnih banaka s kojima razgovaramo oko kreditiranja poručile su nam da je ovo jedan od najvećih sažetaka i da su sve informacije unutra što nije uobičajeno.

Ključni problem je lokacija što nitko nije imao hrabrosti, i to je glavni razlog što se nije gradio, a oni koji ju kritiziraju ne nude nikakvu alternativu.

Hoćemo i skupo platiti raskid ugovora o pročistaču?

Kako bismo realizirali Resnik da moramo za svaki korak dobivati suglasnost koncesionara. A reći ću i to da 2019. je zakonom u Hrvatskoj zabranjeno da usluga pročišćavanja idu privatnim tvrtkama već to mogu raditi javna poduzeća. jedini su Zagreb i Zaprešić imali privatnike, s time da ga Zaprešić više nema.

Zašto nije povučen 17milijuna eura EU novca za bazen u Španskom?

Pokrenuta je i upravna tužba jer se ne slažemo s obrazloženjem koju je dalo resorno ministarstvo. A vrtić koji gradimo, najveći u Zagrebu, financiranje će biti 20 posto iz EU fondova. Bez obzira na odluke resornih tijela, mi od projekata nećemo odustati.

Žičara vam nije dobra a sada jest. Kakvi su vam planovi za Sljeme kad sedežnica nije ni u planu?

Jako vam je dobra teza. Izvrsna je, sve teze su vam izvrsne. Vaš plan da ste gradonačelnica vi biste srušili žičaru, nakon 80 milijuna eura. Rekao sam da je predimenzionirana i preskupa, ali sad je tu. Da ste me slušali, čuli biste da sam rekao da nikada ne možemo pokriti tu investiciju, da dignemo kartu 4 puta, tko bi se vozio? Nerentabilna je, a studija izvodljivosti je napravljena tek kada se žičara već gradila. Nama je u interesu da ljudi koriste što više javni prijevoz kada idu za Sljeme jer ne postoje kapaciteti za toliki broj automobila. A za sedežnicu je utvrđeno da su oštećenja nepovratna i gradit ćemo novu sedežnicu, nešto većeg kapaciteta, četverosjed a ne trosjed , a javna nabava je u pripremi i napravit ćemo sve što možemo da bude gotova do iduć sezone, a do tad je skijanje besplatno na Bijelom i Zelenom spustu. na Sljemenu planiramo dodatne sadržaje za bicikliste i za djecu, želim d žičaru građani koriste što više.

Kako ocjenjujete rad Branka Bačića kao ministra gospodarstva?

Vide se pomaci, no nisam zadovoljan s temom zamjenskih kuća u Zagrebu. mene zanima što se s tim dešava jer time nitko nije zadovoljan. Zagreb sufinancira obnovu privatnih zgrada za 20 posto za što smo lani potrošili 15 milijuna eura.

Što je s javnim prijevozom u Velikoj Gorici?

Za eZagreb to znači da nećemo morati opsluživati lokalne linije u Velikoj Gorici pa ćemo lakše koordinirati linije u Zagrebu, Drago mi je da je Gorica to završila uspješno, dok će linija ZET-ova za Goricu i dalje prometovati.

Zašto tražite nova odvjetnička društva?

Otkako smo preuzeli upravljanje gradom prebacili smo puno toga na gradske zaposlenike, no htjeli smo vidjeti koja to društva žele raditi s Gradom da nas zastupaju i nakon iskaza će povjerenstvo dodjeljivati predmete. To nema veze s pričom o raskidu ugovora s pročistačem.