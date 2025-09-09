Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
U TIJEKU IZRADA KURIKULUMA

Seksualni odgoj u zagrebačkim školama: Grad Zagreb priprema novi izvannastavni predmet, obrađuje i druge važne teme

Autor
Hana Ivković Šimičić
09.09.2025.
u 11:53

Novi izvannastavni predmet trenutačno je u fazi izrade kurikuluma, a pilotno provođenje počet će u školskoj godini 2026./2027.

Grad Zagreb pokrenuo je proces uvođenja izvannastavnog predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja s naglaskom na ovisnosti, mentalno i reproduktivno zdravlje namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda te srednjoškolcima. Kurikulum će uključiti teme zdravih stilova života, prevencije ovisnosti, što se odnosi i na pretjerano korištenje mobitela, ali i na kockanje, pušenje i druge oblike ovisnosti prisutne među djecom. Uključit će i pitanja vezana uz mentalno zdravlje te spolno i reproduktivno zdravlje.

Program je namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda, s obzirom na to da se u toj dobi ulazi u pubertet i otvaraju se teme vezane uz reproduktivno zdravlje. U Hotelu Dubrovnik danas održava se konferencija  "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu" tijekom koje je pročelnik Ureda za obrazovanje Luka Juroš iznio konkretne planove Grada Zagreba po pitanju seksualnog odgoja u školama. Novi izvannastavni predmet trenutačno je u fazi izrade kurikuluma, a pilotno provođenje u manjem broju škola počet će u školskoj godini 2026./2027.

– Gradonačelnik je prošli tjedan imenovao povjerenstvo za izradu kurikuluma u osnovnim i srednjim školama. Zadaća povjerenstva je pitanje zdravlja i dobrobiti djece u širem smislu. Zadaća povjerenstva je pripremiti kurikulum i provedbu izvannastavne aktivnosti kroz četiri teme - mentalno zdravlje, fizičko zdravlje, prevencija ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje. Kurikulum će biti primjeren dobi i bit će izvannastavna aktivnost. Podučavati mogi stručni suradnici, to može biti psiholog ili pedagog, u nekom slučaju i socijalni pedagog, a to mogu biti i nastavnici – rekao je pročelnik Juroš. 

Predsjednica povjerenstva je doktorica Marjeta Majer sa Zavoda Andrija Štampar, a članove čine i neka poznata imena iz sektora obrazovanja i zdravstva, piše portal srednja.hr U povjerenstvu koje će raditi kurikul zdravstvenog odgoja za zagrebačke učenike je i Tanja Jurin, psihologinja i seksualna terapeutkinja koja je bila gošća na našoj prošlogodišnjoj konferenciji o obrazovanju. Jedna od članica povjerenstva je i Eli Pijaca Plavšić iz Foruma za slobodu odgoja i voditeljice radne skupine za izradu kurikuluma izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje u Rijeci.

U povjerenstvu koje će raditi na kurikulu za zdravstveni odgoj u Zagrebu je i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, ravnateljica Škole za medicinske sestre Vinogradska Višnja Pranjić, profesor sociologije iz Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu Nikola Švenda, izvanredne profesorice na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu Josipa Mihić i Miranda Novak, klinička psihologinja iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež Zagreb Iva Zečević, psihijatar Hrvoje Handl, voditeljica Odjela za HIV, spolno i krvlju prenosive bolesti pri HZJZ-u Tanja Nemeth Blažić, kao i Tihana Barbarić, Kristina Mihaljević te Marija Posavec.

