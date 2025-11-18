Naši Portali
BREAKING
Zgrada Vjesnika gori satima
FOTO Veliki požar u neboderu Vjesnika: Pogledajte kako je vatra gutala simbol Zagreba
Buktinja ne posustaje, krhotine padaju sa zgrade Vjesnika
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
VJESNIKOV NEBODER U PLAMENU

Šef zagrebačkih vatrogasaca otkrio detalje velikog požara: Jedno je bilo zanimljivo

Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
VL
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 07:30

Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, poručio je Siniša Jembrih

Zagrebački vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom na Vjesnikovu neboderu. Zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniš Jembrih kazao je da su svi vatrogasci grada Zagreba bili na ovom požaru. "Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava", kazao je Jembrih. "Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati", poručio je.

Požar u Vjesniku

"Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije", rekao je Jembrih. "Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati", poručio je.

Podsjetimo, malo prije ponoći u ponedejeljak navečer izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike.

FOTO Veliki požar u neboderu Vjesnika: Pogledajte kako je vatra gutala simbol Zagreba
Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
Ključne riječi
požar Vjesnikov neboder

JA
Jasamlutalica
07:46 18.11.2025.

Samo jedan se sažalio nad Vjesnikom ostalima valjda do njega ni stalo. Ah zaboravio sam najbolji dnevni list Vjesnik već godinama ne izlazi. Ugasili ga neprijatelji tako da sad možemo samo čitati "vesti iz regiona"

Avatar neugodan
neugodan
08:14 18.11.2025.

Sve u sto se uplete drzava propadne. Bitno da javni sektor ima sve vece place a gradjani bolju uslugu. Takodjer, zasto vatrogasci nemaju duze kranove tj zasto nije dosao neki gradjevinski kran??? Bitno da se kupuju tenkovi.

Avatar kloštar
kloštar
08:13 18.11.2025.

Ovo je sigurno bilo slučajnost!

