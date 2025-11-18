Šef zagrebačkih vatrogasaca otkrio detalje velikog požara: Jedno je bilo zanimljivo

Zagrebački vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom na Vjesnikovu neboderu. Zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniš Jembrih kazao je da su svi vatrogasci grada Zagreba bili na ovom požaru. "Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava", kazao je Jembrih. "Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati", poručio je.

Požar u Vjesniku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije", rekao je Jembrih. "Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati", poručio je.

Podsjetimo, malo prije ponoći u ponedejeljak navečer izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike.