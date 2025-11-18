Tomašević: Šteta na zgradi Vjesnika je totalna, nema opasnosti da će se urušiti, ali zatvorili smo promet oko zgrade

Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je sinoć oko 23 sata zahvatio zgradu Vjesnika u Zagrebu. Požar se brzo proširio na više katova te su ga vatrogasci gasili cijelu noć, a nastavit će i tijekom dana.

Tomašević o golemom požaru Vjesnikova nebodera: Nema opasnosti da će se urušiti zgrada

- Sad je 6 ujutro, plamen je manji. Ali vjerojatno će ga gasiti i kroz dan. Stalno se razbuktava. Najbitnije da vatrogasci ne stradaju. Požar je izbio sinoć nešto nakon 23 sata, još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje, ali očevid će se raditi koji će onda utvrditi koji je uzrok. Kao što znate, radi se o jednoj od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu. Nažalost, šteta je totalna. Većinski vlasnik Vjesnika je država. Statičari će vidjeti kakvo je stanje, je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu. Nadam se da će se ići u obnovu jer će ovako izgledati kao ruglo - rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.