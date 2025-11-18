Naši Portali
VATRA I DALJE GORI

Tomašević: Šteta na zgradi Vjesnika je totalna, nema opasnosti da će se urušiti, ali zatvorili smo promet oko zgrade

Zagreb: Tomasevic dao izjavu vezano uz pozar Vjesnikovog nebodera
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 07:05

Statičari će vidjeti kakvo je stanje, je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu. Nadam se da će se ići u obnovu jer će ovako izgledati kao ruglo, kazao je zagrebački gradonačelnik

Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je sinoć oko 23 sata zahvatio zgradu Vjesnika u Zagrebu. Požar se brzo proširio na više katova te su ga vatrogasci gasili cijelu noć, a nastavit će i tijekom dana.

Tomašević o golemom požaru Vjesnikova nebodera: Nema opasnosti da će se urušiti zgrada

- Sad je 6 ujutro, plamen je manji. Ali vjerojatno će ga gasiti i kroz dan. Stalno se razbuktava. Najbitnije da vatrogasci ne stradaju. Požar je izbio sinoć nešto nakon 23 sata, još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje, ali očevid će se raditi koji će onda utvrditi koji je uzrok. Kao što znate, radi se o jednoj od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu. Nažalost, šteta je totalna. Većinski vlasnik Vjesnika je država. Statičari će vidjeti kakvo je stanje, je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu. Nadam se da će se ići u obnovu jer će ovako izgledati kao ruglo - rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. 

FOTO Veliki požar u neboderu Vjesnika: Pogledajte kako je vatra gutala simbol Zagreba
Zagreb: Tomasevic dao izjavu vezano uz pozar Vjesnikovog nebodera
Ključne riječi
Tomislav Tomašević požar Vjesnik

Komentara 3

Pogledaj Sve
GU
Gumb
07:19 18.11.2025.

Ne može obnoviti školu da djeca imaju nastavu a gdje će ovo .e same laži Tomaševića i možemo

Avatar R2D2
R2D2
08:04 18.11.2025.

Kaže bilmez bez dana staža da bu zgrada ruglo nakon požara. Pa zenf, ništa veće ruglo od ovoga u što ti pretvaraš grad.

SK
SkvikiZg
07:26 18.11.2025.

Za sve udruge i manjine imaju novce, grade centre kulture a nemaju ni siću za održavanje takvih objekta. Nesposobni su da je tak grdo da grđe nemre ni biti.

