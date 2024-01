SDP Zagreb: 'Krajnje je vrijeme da izgradimo energanu i riješimo problem gomilanja otpada'

Gradska organizacija SDP Zagreba predstavila je danas na konferenciji za medije prijedlog cjelovitog rješavanja problema zbrinjavanja otpada u metropoli.

- Krajnji je čas da u Zagrebu počnemo gospodariti otpadom jer nam je dosta da taj otpad gos podari nama! Dajemo podršku gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću za gradnju centra za gospo darenje otpadom (CGO) u Resniku, ali taj objekt sam neće riješiti problem - naglasio je prof.dr.sc. Branko Kolarić, v.d. predsjednika GO SDP Zagreba.

- Nakon obrade, odnosno sortiranja, kompostiranja i recikliranja, od 300.000 tona otpada godišnje os taje do 117.000 tona goriva koje se mora pohraniti ili treba platiti nekome da ga preuzme. Ako napra vimo energanu, to bi gorivo iskoristili za proizvodnju toplinske energije koja bi se, primjerice, vratila građanima koji žive u okolici. Upravo zato treba odmah krenuti u projekt energane! Ne napravimo li to, odnosno pokušamo li sve to prebaciti na državu, doći ćemo do problema kojeg sada imamo na Jakuševcu. S druge strane, nakon obrade u energani od otpada će ostati oko 5% pepela kojeg ćemo morati deponirati. No, to je 9.000 tona na godinu umjesto 117.000 tona koje će trebati riješiti bez ener gane - dodao je.

Joško Klisović, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, naglasio je kako je SDP još prije godinu i pol izašao s prijedlogom međustranačkog dogovora za cjelovito rješavanje gospodarenja ot padom. Taj je prijedlog trebao uključiti sve zastupnike u Skupštini, ali nije bilo volje da se zajedničkim dogovorom problem riješi.

- Gradonačelnik je na predstojeću sjednicu uputio Studiju izvedivosti koju u SDP-u razmatramo s ve likom pažnjom. Od gradonačelnika tražimo da nam u što kraćem roku predstavi konačni prijedlog cjelovitog i sustavnog rješavanja otpada u Zagrebu. Taj prijedlog mora sadržavati i rješavanje ostatka otpada nakon recikliranja, oporabe i ostalih oblika procesuiranja. To se učinkovito može riješiti proizvodnjom toplinske i električne energije u energani - kazao je Klisović posebno ističući kako Resnik neće biti novi Jakuševec budući će se tamo otpad procesuirati u zatvorenom objektu, a ne odlagati na otvorenom.

Tanja Sokolić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika SDP-a, govorila je o raskidu koncesijskog ugovora za zagrebački pročistač otpadnih voda. Ugovor o koncesiji trebao bi trajati do 2028. godine, a njime je obuhvaćeno i zemljište oko pročistača na kojem bi se trebao graditi CGO.

- Raskidom ugovora postižu se tri vrijedna cilja. Grad Zagreb dolazi u posjed lokacije u roku šest mjeseci, potom Grad preuzima tvrtku i postrojenje pročistača, što nam olakšava gradnju trećeg stupnja pročistača i prijavu projekta za europska sredstva. I da ponovim, SDP se zalaže za cjelovito rješenje zbrinjavanja otpada te će pozorno pratiti proces kako bi se rješenja što je moguće brže implementirala. Od Gradonačelnika smo zatražili i hodogram svih aktivnosti u procesu, osim CGO-a i energane, važno je izgraditi adekvatne pristupne ceste, te zbrinuti i druge vrste otpada koje se neće zbrinjavati u CGO- u - kazala je Tanja Sokolić i zaključila kako donošenje odluke o gradnji CGO-a i odluke o raskidu kon cesije omogućavaju zatvaranje Jakuševca u skoroj budućnosti.