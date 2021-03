SDP-ov kandidat za župana u Jastrebarskom želi podignuti novu školu

Mihael Zmajlović, kandidat za župana Zagrebačke županije, u Jastrebarskom planira podignuti novu osnovu školu. Dugogodišnji je to problem u ovom gradu, istaknnuo je, a ništa se ne poduzima u vezi izgradnje, iako je grad osigurao sve potrebne dozvole.

- Kao gradonačelnik Grada Jastrebarskog inicirao sam, davne 2011. godine, izradu idejnog rješenja škole, kako bi se ubrzala izgradnja. Osigurano je zemljište i potrebna lokacijska i građevinska dozvola. No, vodstvo Županije do danas nije poduzelo ništa po tom pitanju, izuzev populističkih obećanja. Vrhunac svega je to što su dopustili da građevinska dozvola istekne. Takav pristup obrazovanju je nedopustiv i ne znam kako aktualni župan ima obraza pogledati Jaskancima u oči - istaknuo je Zmajlović.

Osnovna škola "Ljubo Babić" jedna je, inače, od 10 najvećih škola u Republici Hrvatskoj. Sa 1100 učenika i 60 razreda prijeti joj uvođenje treće smjene jer postojeća zgrada nema dovoljno kapaciteta za toliki broj djece. Osnivač škole je Zagrebačka županija, koja uporno, govori, zatvara oči na ovaj problem, a izgradnja škole je nužna.

- Slažem se s gradonačelnikom Zvonimirom Novoselom, koji je izjavio kako župan Kožić vjerojatno i sam osjeća svoju smjenu s čelnog mjesta Županije te je zadnjih dana izveo predizborni manevar na način da je Gradu Jastrebarsko uputio dopis vezano uz ishođenje nove lokacijske dozvole, za novu školu. Međutim, kad je gradonačelnik Novosel županu Kožiću stavio na stol sporazum, u kojem ga traži da se obveže na izgradnju škole, Kožić je to odbio potpisati -, komentirao je Zmajlović i naglasio kako se županu Kožiću više ništa ne može vjerovati, jer je priču oko škole razvukao na 10 godina, a uz izgubljeno vrijeme, Grad Jastrebarsko je potrošio i svojih 400 tisuća kuna na izdavanje lokacijske dozvole.