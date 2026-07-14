Treća sreća? Holding opet pokušava prodati vrijedna odmarališta, ovo su cijene i uvjeti

Jedno odmaralište na moru, jedno u Gorskom kotaru te kuća s dvorištem i tri zgrade na Trešnjevki u Zagrebu. Zagrebački holding na "bubanj" je stavio tri vrijedne nekretnine, natječaj traje do 3. kolovoza, a razgledavanje će biti moguće u sljedećih nekoliko dana. Kako javljaju u Holdingu, riječ je o neoperativnoj imovini, među kojima su dva smještajna objekta podružnice Vladimir Nazor koja već dugo nisu u funkciji. Tekst natječaja je dostupan ovdje.

Riječ je o hostelu Jelen u Skradu i hostelu Halugice u mjestu Punat na otoku Krku. Sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, početna prodajna cijena nekretnine u Skradu iznosi 293.700 eura, dok hostel Halugice ima početnu cijenu od 1.607.000 eura. Treća nekretnina je objekt na adresi Nova Cesta 26/1 koji je u suvlasništvu s drugim fizičkim osobama. Početna prodajna cijena iznosi 232 tisuće eura.

Holding je odmarališta na Krku i u Skradu pokušavao prodati više puta. Omladinski hostel Halugice u Puntu na Krku 2020. godine nudio se za oko 919.000 eura, a za Jelen u Skradu, nekoć jedno od omiljenih zimskih izletišta, danas zgradu u ruševnom stanju, tražilo se oko 370.000. Početkom ove godine ponovno je raspisan natječaj za njihovu prodaju, no ponuditelja izgleda nije bilo, pa se u komunalnom divu nadaju da će ovo biti "treća sreća".

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Što se tiče detalja o nekretninama, hostel Halugice nalazi se na poželjnoj lokaciji u naselju Punat, a nekretnina obuhvaća pet zgrada s dvorištem ukupne površine 1.768 četvornih metara. Objekt ima energetski razred D/G. Zainteresirani kupci moraju platiti jamčevinu u iznosu od 160.000 eura, što je 10 posto vrijednosti nekretnine – Punat je poznat po svom zelenilu i položaju u zaštićenoj uvali u kojoj se nalazi i otočić Košljun s franjevačkim samostanom, poznatim po vrijednoj zbirci glagoljskih rukopisa i inkunabula. Hostel je smješten u dvokatnoj zgradi. Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne, sa zajedničkim sanitarnim čvorovima. Hostel raspolaže vrtom s parkiralištem te natkrivenim vanjskim prostorom koji služi kao blagovaonica – stoji u oglasu za prodaju nekretnine iz 2020. godine.

Hostel Jelen u Skradu u Gorskom Kotaru nekoć je bio jedno od najpopularnijih zimskih izletišta Holdinga. Propada već dugi niz godina, što pokazuje i činjenica da njegova tržišna vrijednost iz godine u godinu samo pada. – Objekt ne podliježe energetskom certificiranju jer je riječ o ruševnoj građevini koja se ne koristi – napominje se u natječaju od prije pet godina. Oni koji žele kupiti nekretninu, moraju položiti jamčevinu u iznosu od 29.370 eura.

Što se tiče posljednje nekretnine na prodaji, one u Novoj cesti, riječ je o kući i tri zgrade površine 177 kvadrata te dvorištu s još 218 četvornih metara. Nalazi se iza niza stambenih zgrada na glavnoj cesti, a Holdingov vlasnički udio je 6/12. Ostatak vlasničkog udjela drže dvije fizičke osobe. Natječaj se provod licitacijom, a nekretninu će dobiti onaj koji ponudi najviši iznos. – Nekretnina se prodaje prema trenutačnom stanju zemljišno knjižne dokumentacije, po principu „viđeno-kupljeno“ sukladno odredbama Natječaja. Dostavom ponude, ponuditelj izričito priznaje da je upoznat s postojećim prostorno-planskim dokumentima te zemljišnoknjižnim i katastarskim stanjem nekretnine koja je predmet Natječaja, te da navedeno izrijekom prihvaća i odriče se bilo kakvog potraživanja, sniženja kupoprodajne cijene ili prava pobijanja Ugovora o prodaji prema Prodavatelju za materijalne i pravne nedostatke nekretnine – napominje se u tekstu.

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Da se Zagrebački holding namjerava "rasteretiti" od svoje neaktivne imovine, isticalo se u planovima poslovanja komunalne megatvrtke tijekom proteklih godina. Tako je u onom za 2025. godinu pisalo da bi u prodaju mogli ići objekti na Krku te u Skradu, ali i neaktivno ljetovalište u Skradinu. Potvrdili su nam to prije godinu dana i u Holdingu, ali su istaknuli da odluka nije donesena, kao i da je potencijalni kupac poznat.

– Podružnica "Vladimir Nazor" navela je u planu poslovanja opciju prodaje nekretnina u Puntu, Skradu i Skradinu, u kojima se već godinama ne održavaju nikakvi programi ni aktivnosti. Plan za 2025. otvara mogućnost prodaje, no o eventualnoj će se realizaciji odlučivati tek nakon obuhvatnije analize nekretnina podružnice. U slučaju da dođe do prodaje, Grad Zagreb planira kupiti te nekretnine i staviti ih u funkciju – poručili su iz komunalne megatvrtke. Isto je nedugo kasnije ponovio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

– Ljetovališta ćemo staviti u funkciju, moguće je i da ćemo ih uzeti od Holdinga kako bismo to učinili. Ako je teza da ćemo odmarališta prodati na tržištu, nećemo – kazao je lanjskog ožujka.