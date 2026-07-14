Žele da Schlosserove stube ostanu lijepe i 'uglancane': Ovako četvrt želi zaštiti kvartovski dragulj

Čak godinu i pol trajala je obnova Schlosserovih stuba prema Šalati, a nakon brojnih nepredviđenih problema i kašnjenja u odnosu na prvotno najavljene rokove, krajem lipnja konačno su ponovno otvorene za Zagrepčane. A kako bi stube ostale besprijekorne i u nadolazećem razdoblju, mjesna samouprava zatražila je da se ondje postave kamere.

– Vijeće je suglasno s prijedlogom mjesnog odbora te traži postavljanje kamera pri vrhu i pri dnu stuba u svrhu prevencije uništavanja novoobnovljenih stuba – stoji u zaključku Vijeća gradske četvrti Gornji Grad – Medveščak koji je potpisao predsjednik Miren Milović.

Kako nam je objasnio, kamere su dobar alat za sprječavanje neprimjerenog ponašanja. – Mi kao vijeće općenito držimo da mogu poboljšati sigurnost. A s obzirom na to da su stube nove i puno je potrošeno na njih, poslali smo takav zahtjev prema Uredu. Imamo još lokacija na kojima želimo kamere. Tražili smo ih i na spoju Tkalčićeve i Medvedgradske, gdje se u noćnim satima događa svašta, od uriniranja na javnoj površini do drugih oblika neprihvatljivog ponašanja. Također, zbog prebrze vožnje, tražili smo policijske kamere na Ksaverskoj cesti. Ggje god se nešto može postići da bi se stanovnicima popravila kvaliteta života, mislimo da je to jedan dobar potez – rekao nam je Milović.

Što se tiče Schlosserovih stuba, njihova obnova je stajala 1,7 milijuna eura te je financirana u cijelosti iz gradskog proračuna. – Možda ovakvi projekti nisu spektakularni kao gradnja novih zgrada, ali su iznimno važni za stanovnike Gornjeg i Donjeg grada. Jednako su važni za očuvanje kulturnog, povijesnog i turističkog identiteta Zagreba – poručio je ranije gradonačelnik Tomislav Tomašević. Prema prvotnim planovima, radovi na 162 stube su trebali biti završeni još u kolovozu 2025., no tijekom radova otkriven je niz dodatnih problema koji su usporili projekt. Radovi su zato umjesto devet mjeseci trajali čak 18.

Obnovljenim izgledom Schlosserovih stuba Tomislav Tomašević pohvalio se nakon otvorenja. – Doista mi je veliko zadovoljstvo otvoriti obnovljene Schlosserove stube. One su simbol grada i vrlo važna pješačka poveznica. Kad god se održavaju događanja na Šalati, upravo su ove stube ključne za komunikaciju i pristup tom dijelu grada. Moram priznati da su građanima nedostajale dok su trajali radovi, ali sada su obnovljene na najbolji mogući način i u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada – rekao je Tomašević tom prilikom. Gradonačelnik nije skrivao da je projekt trajao dulje od planiranog. – Radilo se o dosta zahtjevnom projektu pa je sve zajedno potrajalo dulje nego što je bilo predviđeno. To je često slučaj kod rekonstrukcija. Tek kada otvorite gradilište vidite što se zapravo krije ispod i s kakvim se stanjem susrećete. Uz to, ovdje se nalazi tramvajska infrastruktura i niz podzemnih instalacija koje je bilo potrebno uskladiti s radovima – objasnio je.

Posebno je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva bio očuvati izgled stubišta kakav Zagrepčani poznaju desetljećima. – Ključno je bilo obnoviti stubište bez promjene njegovih gabarita i identiteta. Htjeli smo da i dalje izgleda jednako kao prije, ali da svi konstrukcijski elementi budu potpuno obnovljeni. Zamijenjeni su dotrajali dijelovi konstrukcije, stube, podesti, rasvjeta, klupe i rukohvati. Praktički je sve obnovljeno – rekao je Tomašević, dodajući da, nakon Schlosserovih stuba, Grad planira urediti i Trg svibanjskih žrtava.