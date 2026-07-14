Objava jednog roditelja uzburkala Zagreb: 'Ne bi me čudilo da je to namjerno napravio...'

Neugodnu situaciju tijekom vožnje autobusom ZET-ove linije 107 opisao je jedan Zagrepčanin na Redditu, tvrdeći da je vozač počeo zatvarati vrata dok su on, supruga i dijete u dječjim kolicima još izlazili iz autobusa. "Vozači 107 koji nemaju uopće GPS ponašaju se krajnje primitivno i mediokritetski, ali ovo je danas doseglo vrhunac opasnosti i neodgovornosti. Oko 13.30 izlazio sam sa suprugom i djetetom u kolicima. Vrata su bila otvorena doslovno deset sekundi, a čim sam s kolicima izašao napola, vozač ih je počeo zatvarati. Supruga i ja odmah smo uhvatili vrata jer su krenula na kolica, nakon čega su se automatski ponovno otvorila", napisao je autor objave.

Dodaje kako autobus nije bio prepun te smatra da ih je vozač mogao jasno vidjeti. "Bili smo vidljivi s kolicima, ne bi me čudilo da je to namjerno napravio", ustvrdio je. Na kraju objave najavio je da će zbog incidenta podnijeti pritužbu ZET-u te je upitao ostale korisnike smatraju li da bi slučaj trebao prijaviti i policiji.

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