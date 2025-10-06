Rukometaši i policajci rame uz rame; RK Zagreb i Rude poslali snažnu poruku: 'Živim život bez nasilja'

Uoči utakmice između Rukometnog kluba Rudar iz Ruda i Rukometnog kluba Zagreb, održano je prijateljsko druženje policije, rukometaša i djece s jasnom porukom – „Živim život bez nasilja“. Događanje je organizirano u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom, čiji su policijski službenici Službe prevencije i Policijske postaje Samobor tijekom cijelog susreta bili u kontaktu s publikom, navijačima, roditeljima i djecom. U sklopu sportske dvorane bio je postavljen i informativni punkt, na kojem su dijeljeni promotivni materijali, ali i poruke o važnosti kulture nenasilja i prevenciji rizičnih ponašanja među mladima.

Više od 200 posjetitelja pristupilo je razgovoru s policijskim službenicima, pokazujući interes i povjerenje prema radu policije te spremnost na suradnju u promicanju pozitivnih društvenih vrijednosti. „Zainteresiranost publike i njihova otvorenost za komunikaciju potvrđuju da povjerenje između građana i policije nije slučajno, već rezultat dugogodišnje suradnje i međusobnog poštovanja“, poručili su iz Policijske uprave zagrebačke. Preventivnim aktivnostima pridružili su se i sami rukometaši Rudara i Zagreba, koji su svojim primjerom pokazali da sport i policija dijele iste vrijednosti – toleranciju, fair play i poštovanje.

Rukometni klub Rudar već godinama aktivno surađuje s policijom, potičući djecu i mlade na prepoznavanje vrijednosti mira i sigurnosti, dok je Rukometni klub Zagreb prepoznat kao institucija koja svojim djelovanjem doprinosi zajednici okupljajući mlade oko sporta, zdravog načina života i pozitivne komunikacije. „Život, mir i sigurnost u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, međusobno povjerenje policije i građana te kultura nenasilja vrijednosti su koje želimo prenositi svakim treningom i svakom utakmicom,“ poručili su rukometaši, zahvalivši policiji na partnerstvu i potpori.