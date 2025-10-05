Naši Portali
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

U Zagrebu miču 'ustaške' ulice. Samo, Vladimir Arko nije bio ustaša

05.10.2025. u 11:04

Najjači industrijalac preživio je ustaški zatvor, a bio je klasni neprijatelj za partizane 1945.; sada ga Tomašević i Kekin idu likvidirati i drugi put

U petoj godini svog mandata, u Zagrebu vladajući Možemo! odlučio je ostvariti neko od svojih predizbornih obećanja. Kako je čišćenje grada očito zahtjevniji problem, možemovci su se odlučili za nešto što mogu provesti odmah – ideološku čistku nepoželjnih naziva gradskih ulica. Gradski odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova očekuje da će se već na idućoj sjednici zagrebačke skupštine, u listopadu, potvrditi i preimenovanje četiri sporne ulice. Šefica tog gradskog odbora je, gle čuda, saborska zastupnica Ivana Kekin, koja kaže kako je ta odluka bitna jer je "krajnje neprihvatljivo da u Zagrebu postoje ulice koje se zovu po dužnosnicima i simpatizerima najmračnije mrlje u hrvatskoj povijesti". Sve te četiri ulice nalaze se, inače, na samom jugoistočnom obodu Zagreba, u Ivanjoj Reki. Jedan od tih koji su po Kekinici proglašeni ustaškim dužnosnicima i simpatizerima jest i Vladimir Arko.

Ključne riječi
ustaša Zagreb ulice Vladimir Arko

Komentara 72

Pogledaj Sve
IS
istokdole
11:10 05.10.2025.

Vladimir Arko je osnovao Badel, a njega su ubili '45. Pitajte još malo njegove potomke i obitelj, Silviju Arko i ostale...sramota je kako ovaj gura ideologiju svugdje a ko fol izvlači se na eko i zeleno i moderno. Kome smeta Vladimir Arko

FI
fikisimo1
11:15 05.10.2025.

a pola glasača mu živi u otetim stanovima u centru i imaju nasljeđene boračke mirovine jer su, uz dva svjedoka, njihove babe goloruke sa 2 bombe istjerale hiljade i milione nemaca iz besnih tenkova

CR
Country_Road
11:15 05.10.2025.

Mozemo po mnogocemu zasluzuje biti utrpan u prvu kantu za smece i pravac za Jakusevec! Tek tada bu Zagreb opet blistal!

