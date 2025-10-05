U Zagrebu miču 'ustaške' ulice. Samo, Vladimir Arko nije bio ustaša

U petoj godini svog mandata, u Zagrebu vladajući Možemo! odlučio je ostvariti neko od svojih predizbornih obećanja. Kako je čišćenje grada očito zahtjevniji problem, možemovci su se odlučili za nešto što mogu provesti odmah – ideološku čistku nepoželjnih naziva gradskih ulica. Gradski odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova očekuje da će se već na idućoj sjednici zagrebačke skupštine, u listopadu, potvrditi i preimenovanje četiri sporne ulice. Šefica tog gradskog odbora je, gle čuda, saborska zastupnica Ivana Kekin, koja kaže kako je ta odluka bitna jer je "krajnje neprihvatljivo da u Zagrebu postoje ulice koje se zovu po dužnosnicima i simpatizerima najmračnije mrlje u hrvatskoj povijesti". Sve te četiri ulice nalaze se, inače, na samom jugoistočnom obodu Zagreba, u Ivanjoj Reki. Jedan od tih koji su po Kekinici proglašeni ustaškim dužnosnicima i simpatizerima jest i Vladimir Arko.
Najjači industrijalac preživio je ustaški zatvor, a bio je klasni neprijatelj za partizane 1945.; sada ga Tomašević i Kekin idu likvidirati i drugi put
a pola glasača mu živi u otetim stanovima u centru i imaju nasljeđene boračke mirovine jer su, uz dva svjedoka, njihove babe goloruke sa 2 bombe istjerale hiljade i milione nemaca iz besnih tenkova
Mozemo po mnogocemu zasluzuje biti utrpan u prvu kantu za smece i pravac za Jakusevec! Tek tada bu Zagreb opet blistal!
Vladimir Arko je osnovao Badel, a njega su ubili '45. Pitajte još malo njegove potomke i obitelj, Silviju Arko i ostale...sramota je kako ovaj gura ideologiju svugdje a ko fol izvlači se na eko i zeleno i moderno. Kome smeta Vladimir Arko