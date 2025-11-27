Roditelji zagrebačkog vrtića bune se jer odgajatelj nosi roze papuče: Dobili smo odgovor ravnateljice

Dio roditelja jednog zagrebačkog vrtića obratio nam se zbog muškarca koji je nedavno zaposlen kao odgajatelj, a u privatnom životu voli se, navodno, odijevati kao žena. Kako navode roditelji vrtića, on u odgojnoj ustanovi nosi ružičaste papuče, a na upit djece zašto je tome tako, objasnio im je da to voli. Roditelji tvrde kako im je neprihvatljivo da u vrtiću radi osoba s 'takvim sklonostima', a smatraju kako se njegovo ponašanje negativno odražava na djecu. Prema neslužbenim informacijama koje smo dobili, neki od njih nerado vode djecu u vrtić.

Prema informacijama koje je muškarac objavljivao na društvenim mrežama te koje su s nama podijelili roditelji, identificira se kao osoba sa zamjenicama "he/him i she/her", dio je LGBTIQ+ zajednice te je odgajatelj. Informacije o njemu te njegovom radu u vrtiću počele su se širiti društvenim mrežama, a roditelji su izrazili nezadovoljstvo, smatrajući da je neprimjeren za taj posao. O svemu smo se obratili vrtiću, te njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Poštovani, navedeni odgojitelj zaposlen je početkom studenog, na razdoblje od 60 dana, kao zamjena zbog odlaska odgojiteljice. Tijekom prosinca bit će raspisan natječaj za trajno popunjavanje tog radnog mjesta.

Svaki je poslodavac temeljem zakona dužan poštovati prava i privatnost radnika te njihov privatni život i slobodno vrijeme ne smiju utjecati na zasnivanje radnog odnosa, osim u slučaju protuzakonitog ponašanja. U ovom slučaju, odgojitelj udovoljava svim propisanim uvjetima za rad u dječjem vrtiću te ne postoji zapreka za njegovo zaposlenje. Uvjeti i ograničenja za zasnivanje radnog odnosa definirani su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, a vrtić sve propisane odredbe u potpunosti poštuje.

Nadalje, navedeni je odgojitelj zaposlen kao zamjena za upražnjeno mjesto, odnosno kao dodatni, tzv. treći odgojitelj u skupini, kao podrška djeci s teškoćama. To znači da je uz njega u skupini uvijek prisutna najmanje još jedna odgojiteljica, bilo iz jutarnje, bilo popodnevne smjene. Pored toga, stručna služba vrtića redovito prati odgojno-obrazovni rad kako ove, tako i svih drugih skupina. Naglašavamo da dosad nismo zaprimili primjedbe na stručni ili pedagoški rad radnika - naprotiv, odlično se slaže s djecom, kolegicama i drugim radnicima te se rad skupine odvija uredno, bez ikakvih poteškoća.

Briga o djeci i kvalitetan stručni pedagoški rad u skupinama uvijek su nam na prvom mjestu. Redovito pratimo što se događa u svim skupinama kako bismo bili sigurni da djeca imaju stabilno, sigurno i poticajno okruženje. Naša stručna služba i dalje će biti uz djecu, roditelje i odgojitelje te voditi računa o njihovim potrebama. Za eventualna dodatna pitanja stojim na raspolaganju", stoji u odgovoru.

- Zastrašujuće je da smo do ovoga došli. Hoće li sutra mene netko prozivati ako na fakultet dođem u ružičastoj košulji? U svakom je radnom odnosu ključno samo jedno - je li netko kvalificiran za svoj posao ili nije, i obavlja li ga kvalitetno ili ne. Ako je osoba kompetentna i zadovoljava sve uvjete za radno mjesto, ako obavlja posao po pravilima struke, samo u primitivnom svijetu, u zaprtom hrvatskom kalifatu, otvara se ovakva priča, kaže za 24sata prof.dr.sc. Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu, stručnjak za radno pravo. – Kako roditeljima nije neugodno tako se odnositi prema tom odgojitelju?! Imaju pravo ispisati dijete, i sreću potražiti negdje drugdje. To da netko, bilo tko, zloupotrebljava svoju poziciju, bez obzira na spolnu orijentaciju, druga je stvar. Sve drugo je jezivo u državi koja se, taman kad je počela prihvaćati različitosti, vraća u mračnu prošlost – kaže Gotovac.