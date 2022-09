Raste vodostaj Save. Zagrepčanin: 'Vodostaj je viši nego prije dva tjedna. Sad je od nasipa do nasipa'

Vodostaj rijeke Save u konstantnom je rastu zbog pojačanih oborina posljednjih dana. Kao što to pokazuju podaci Hrvatskih voda, porast vodostaja je i više nego očit u posljednjih 48 sati.

- Vodostaj je jutros još viši nego kad se izlila prije dva tjedna zbog onih obilnih kiša. Tad se izlila oko Jadranskog mosta malo, sad je bome od nasipa do nasipa - javio nam je čitatelj.

Hrvatske vode bilježe da je vodostaj Save u 8 sati bio 288 centimetara, te se s tim vodostajem stavlja u kategoriju pripremnog stanja.

Foto: Hrvatske vode

Državni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za petak prema kojoj bi trebalo doći do smirenja, barem djelomičnog.

"Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim. Obilnije oborine ponovno su moguće krajem dana i u noći na subotu, osobito na sjevernom Jadranu te gorskim krajevima. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, kratkotrajno u okretanju na sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23, na Jadranu od 20 do 25 °C", navodi DHMZ.

