Ranojutarnja pucnjava u Novom Zagrebu: Metci probili prozor dok je par bio u kući

U subotu rano ujutro, 20. rujna, oko 5.45 sati u Maloj Mlaki u Novom Zagrebu dogodio se ozbiljan incident kada je zasad nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja na obiteljsku kuću. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, nepoznati je počinitelj prišao kući u Malomlačkoj ulici, u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje, te ispalio više hitaca u smjeru objekta. Metci su pogodili zapadni dio kuće, probili prozor i zaustavili se u potkrovlju. U trenutku pucnjave u kući su bili vlasnici, no nitko od njih nije ozlijeđen. Policija je na terenu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.