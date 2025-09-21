Naši Portali
U MALOJ MLAKI

Ranojutarnja pucnjava u Novom Zagrebu: Metci probili prozor dok je par bio u kući

21.09.2025.
Policija je na terenu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

U subotu rano ujutro, 20. rujna, oko 5.45 sati u Maloj Mlaki u Novom Zagrebu dogodio se ozbiljan incident kada je zasad nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja na obiteljsku kuću. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, nepoznati je počinitelj prišao kući u Malomlačkoj ulici, u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje, te ispalio više hitaca u smjeru objekta. Metci su pogodili zapadni dio kuće, probili prozor i zaustavili se u potkrovlju. U trenutku pucnjave u kući su bili vlasnici, no nitko od njih nije ozlijeđen. Policija je na terenu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
JF
Jure_Francetić
13:43 21.09.2025.

Par umalo ne postade nepar!

