FOTO Prvi vizuali megaprojekta u centru Zagreba: Ovako će izgledati podzemna garaža u Klaićevoj

Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je održao svoju prvu redovnu tjednu konferenciju u novom mandatu. U njoj je navep gradske novosti te odgovarao na pitanja novinara.

Tomašević je konferenciju za medije otovrio temama lokacijskih dozvola za dva važna projekta. Prvi je za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. – Napravljen je korak bliže izgradnji centra i zatvaranju Jakuševca. Već ste vidjeli idejni projekt, bitno je reći da je i dalje procijenjena vrijednost oko 140 milijuna eura, što ćemo financirati iz proračuna u suradnji s razvojnim bankama. Bit će sortirnica za suhe reciklante, plastiku, papir, metal i staklo, drugo postrojenje će biti kompostana. Treće je postrojenje za obradu miješanog otpada. Sukladno hodogramu izrađena i studija utjecaja na okoliš koja je u veljači predana na ministarstvo, formirali su povjerenstvo. Očekujemo da to ide u najbržem mogućem roku, loptica je na njihovom terenu. To je nacionalni projekt za cijelu Hrvatsku. Lokacijska bi trebala biti do kraja godine. Jedna će firma imati tehnologije što se tiče projektiranja i izvedbe, a radovi bi trebali početi krajem sljedeće godine – rekao je Tomašević.

Druga je tema garaža u Klaićevoj ulici za 860 automobila. – Ovaj mjesec očekujemo ishođenje lokacijske dozvole. Iz zraka, s pogleda sjevera prema jugu, to je poznato igralište za okolne škole ali i za građane. Osim nove podzemne garaže, predviđeno je i uređenje igrališta. Već postoji kružna atletska staza koja je u lošem stanju, razne travnate terene. Htjeli smo preurediti prostor kako bi bio više funkcionalana za rekreacijske sportove i za građane. Nove svlačionice će biti, uredit će se prostor – rekao je. Projektant je krenuo s izradom glavnog projekta. Početak gradnje je proljeće 2026. godine, a rok je 12 mjeseci za garažu te još pola godine za uređenje igrališta.

Isprojektirano je maksimalno racionalno, rekao je Luka Korlaet, dva su ulaza i izlaza, a u sredini je dvosmjerna rampa. Vizual ulaza u garažu dobio je suglasnost konzervatora, budući da se nalazi tik uz V. gimnaziju. "Šest košarkaških i preko njih dva rukometna i malonogometna igrališta su predviđene", rekao je. Što se tiče same garaže, prostor je projektiran vrlo inženjerski dovitljivo, dodao je. – V stupovi nastoje minimizirati vertikalnu konstrukciju da taj prostor bude što otvoreniji. Da zaključim, ovo je bitan dio grada, ne radi se o rješenju jednog infrastrukturnog objekta, već i o urbanističkom rješenju šireg djela grada, igrališta koje je važno mjesto za učenike ali i građanstvo.

Među pitanjima bili su najavljeni projekti poput Jarunskih mosta, stadionima, Šarengradskoj te pitanje hoće li se to sve moći obaviti. – U pravu ste da s obzirom na ogromni val investicije ne samo grada već i držve da nedostaje poduzeća, ali naši natječaji su međunarodni, sve više se javljaju tvrtke iz drugih zemalja i sve više pobjeđuju na natjecanju. Imamo i iz zemalja okruženja, ali i drugih zemalja. Naši postupci moraju biti međunarodni.

Na pitanje oko izjave oca Tomislava Tomaševića oko toga da mjesto gradonačelnika nije mjesto za ženu odgovorio je: 'Moj je otac dao nesmotrenu i problematičnu izjavu oko koje se ne slažem. Jutros smo se čuli oko toga, zamolio me da prenesem da se ispričava zbog te izjave".

Vezano za organizaciju koncerta Thompsona, Tomašević je rekao da kontinuirano obavljaju razgovori grada, države i organizatora. – Organizator je taj koji mora ispuniti sigurnosne uvjete. Što se tiče Grada, ono gdje je naš najveći doprinos su bilo kakve javne površine u okolici Hipodroma i šljunčani parking južno od Hipdroma. Želimo dati doprinos da zbog tako velikog broja ljudi sve prođe u najboljem mogućem redu. Važna je i prometna regulatia, s obzirom na veliki broj ljudi koji će doći automobilom, a i sezona je, bit će gužvi na autocestama – napomenuo je.

Što se tiče GUP-a, pitanje je bilo i kad se očekuje izglasavanje. – Ovaj tjedan ćemo komunicirati s ministarstvom graditeljsto i tražiti sastanke i vidjeti gdje su dileme i prijepori tako da se to riješi – odgovorio. Što se tiče imenovanja predsjendika Skupštine, konstituirajuća sjednica mora biti do lipnja 2021, a konstituiranje počinje odabirom predsjednika Skupštine. – Ako me pitate tko će biti predsjednik, to je na SDP-u da odluči, jer u koalicijskom sporazumu imamo jasno definiranje to pitanje da će to biti iz redova SDP-a – rekao je.