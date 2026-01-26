Modernizacija! Evo čime će se moći platiti korištenje WC-a na zagrebačkom autobusnom kolodvoru

Poznato je da je zagrebački Autobusni kolodvor u dosta lošem stanju, no - malo po malo - dolazi i do određenih modernizacije. Objekt kojim dnevno prolaze na desetke tisuća putnika dobio je nova dizala te su obavljene druge prilagodbe za osobe s invaliditetom, a sada se radi i još jedna preinaka.
Stare i dotrajale rampe i uređaji za naplatu korištenja zahoda na području kolodvora već su automatizirane, a sad se ide u njihovu zamjenu još modernijim automatskim varijantama. Javna nabava vrijedna je 185.000 eura. "Sanitarni čvorovi s automatskom kontrolom pristupa i sustavom naplate nalaze se na dvije etaže Autobusnog kolodvora. Postojeći sustav naplate dosegao je kraj svog ekonomskog i tehničkog vijeka te je isti potrebno zamijeniti s novim sustavom", stoji u tekstu natječaja raspisanog danas, a ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem potpisat će se na 12 mjeseci.
Kako će funkcionirati novi sustav nije definirano, a prema troškovniku usluga uključuje izradu glavnog projekta sa troškovnikom, naplatne barijere, pješačke barijere, automatske kase, uslugu puštanja u rad te obuku korisnika kao i, dakako, obavljanje radova na ugradnji. U troškovniku također stoji da barijera mora biti krilnih vrata, te biti prilagođena osobama u kolicima do širine 90 centimetara. Imat će i POS uređaj za kartično plaćanje, a usluga će se moći plaćati i kovanicama te novčanicama.
Zagrepčani se, podsjetimo, već dulje vrijeme žale na loše i derutno stanje najvećeg hrvatskog autobusnog terminala, a nedavno je gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao kako se razmatra i njegovo preseljenje na novu lokaciju. Ona bi bila oko 200 metara zračne linije dalje, na području kompleksa bivše tvornice Gredelj. No, za to treba ispuniti niz preduvjeta, pa realizacija u svakom slučaju neće biti moguće još dugi niz godina.
WC bi trebao biti besplatan, jer ovako cijeli kolodvor smrdi po urinu, ljudi uriniraju svugdje okolo jer se WC plaća. Besplatan WC je minimum higijene na nekom kolodvoru, druga stvar je što ljudi naprave od WC-a i za to bii trebali odgovarati i to je više do kućnog odgoja. WC bi se trebao otvarati putem osobne iskaznice i to besplatno, svatko tko naleti na neuredan WC prijavi i automatski se zna tko je bio prije tebe i napravio nered i njemu se ubuduće blokira kartica.