Modernizacija! Evo čime će se moći platiti korištenje WC-a na zagrebačkom autobusnom kolodvoru

Poznato je da je zagrebački Autobusni kolodvor u dosta lošem stanju, no - malo po malo - dolazi i do određenih modernizacije. Objekt kojim dnevno prolaze na desetke tisuća putnika dobio je nova dizala te su obavljene druge prilagodbe za osobe s invaliditetom, a sada se radi i još jedna preinaka.

Stare i dotrajale rampe i uređaji za naplatu korištenja zahoda na području kolodvora već su automatizirane, a sad se ide u njihovu zamjenu još modernijim automatskim varijantama. Javna nabava vrijedna je 185.000 eura. "Sanitarni čvorovi s automatskom kontrolom pristupa i sustavom naplate nalaze se na dvije etaže Autobusnog kolodvora. Postojeći sustav naplate dosegao je kraj svog ekonomskog i tehničkog vijeka te je isti potrebno zamijeniti s novim sustavom", stoji u tekstu natječaja raspisanog danas, a ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem potpisat će se na 12 mjeseci.

Kako će funkcionirati novi sustav nije definirano, a prema troškovniku usluga uključuje izradu glavnog projekta sa troškovnikom, naplatne barijere, pješačke barijere, automatske kase, uslugu puštanja u rad te obuku korisnika kao i, dakako, obavljanje radova na ugradnji. U troškovniku također stoji da barijera mora biti krilnih vrata, te biti prilagođena osobama u kolicima do širine 90 centimetara. Imat će i POS uređaj za kartično plaćanje, a usluga će se moći plaćati i kovanicama te novčanicama.

Zagrepčani se, podsjetimo, već dulje vrijeme žale na loše i derutno stanje najvećeg hrvatskog autobusnog terminala, a nedavno je gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao kako se razmatra i njegovo preseljenje na novu lokaciju. Ona bi bila oko 200 metara zračne linije dalje, na području kompleksa bivše tvornice Gredelj. No, za to treba ispuniti niz preduvjeta, pa realizacija u svakom slučaju neće biti moguće još dugi niz godina.