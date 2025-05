Selak Raspudić: Zagreb mora otvoriti centar izvrsnosti za darovitu djecu

– Do 2028. godine, svako dijete u Zagrebu će imati mjesto u vrtiću – izjavila je kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić na konferenciji za medije na kojoj se osvrnula na obrazovne politike, strategije i planove za unaprjeđenje obrazovnog sustava. Zajedno sa svojim kandidatima za dogradonačelnika Milkom Rimac Bilušić i Damirom Firštom skrenula je pažnju na manjak odgajatelja u odgojno obrazovnim ustanovama.

Rimac Bilušić istaknula je kako su plaće odgajatelja gotovo jednake plaćama koje imaju djelatnici u prodavaonicama. – Vrtići se svode na čuvališta, a ne na odgojne ustanove – izjavila je dodajući da bi se u trebao uključiti veći broj asistenata za djecu s poteškoćama kako bi odgajatelji imali više vremena posvetiti se drugoj djeci. Objasnila je kako su vrtići prva stepenica u odgojnom obrazovanju pojedinca, ali da se zbog nedovoljnog kapaciteta ne upisuje svako dijete.

Selak Raspudić je pak istaknula kako je potrebno dodatno usavršavanje mladih s naglaskom na STEM područje. – Centar izvrsnosti za darovitu djecu već postoji u drugim županijama i nezamislivo je da Grad Zagreb to ne pruža svojim darovitim pojedincima, svojoj djeci – rekla je Selak Raspudić. Zalažući se za profesionalno usavršavanje djece, napomenula je kako najmlađi proživljavaju mnoge promjene u svom obrazovnom razvoju od prelaska iz vrtića u osnovnu školu, a zatim u srednju školu.

– Razvoj se može dogoditi ako dijete ima kontinuirano praćenje njegovih vještina – objasnila je M. Selak Raspudić. Upravo to želi postići s centrom izvrsnosti koje bi pratilo djecu od samog početka i stimuliralo njihove sposobnosti te ih unapređivalo. Na Selak Raspudić se nadovezao i Firšt koji želi da Grad otvori STEM Centre te stvori lokalne centre za dodatno obrazovanje koji bi se nalazili nedaleko od svačijeg doma.

Novinari su zatražili i komentar u vezi ispitivanja Luke Korlaeta zbog afere Hipodrom. – Vidim da se cijela ova kampanja dosta svela na to da mi budemo istražna tijela. Ja nisam istražno tijelo. Želim da se sve istraži, ali ne mogu o tome suditi. Došla sam ovdje pobijediti Tomislava Tomaševića s kvalitetnim politikama. Što se svega ostaloga tiče, pa i optužbi za korupciju, to trebaju odraditi državne institucije. Dakle, nisam jedna od onih koji će iskorištavati ovu situaciju da bi na njoj politički profitirali jer ja nemam dodatna saznanja, veća saznanja od tih istražnih tijela i mislim da je to način kada politika odlazi u krivom smjeru i šalje lošu poruku našim građanima. Ali jednu stvar imam za poručiti, Tomašević nije dobro radio svoj posao kao gradonačelnik i ovdje ga želim pobijediti sa mojim tipom kvalitetne politike – kazala je M. Selak Raspudić.