Provjerili smo u kakvom su stanju zagrebačke štenge i šokirali se: 'Schlosserove su opasno ruglo'

Schlosserove vode do rekreacije na Šalati, Zakmardijeve do idiličnog pogleda na Zagreb, a Kapucinske su prečac od Mesničke do Matoševe. Ipak, neke od njih mogle bi vas lako odvesti i na hitni prijam zbog, primjerice, uganutog gležnja, pokazala je naša inspekcija stuba u frekventnim dijelovima grada. O tome da je situacija posebno loša na Schlosserovim stubama, svjedoči i studentica medicine koja njima prolazi do fakulteta. Dijelovi stuba su izbijeni, rasvjeta zna katkad slabašno treptati, a treba paziti i da vam se jakna ili ruksak ne zakače za zahrđalu metalnu konstrukciju.

– Užasno je, pogotovo zimi, po mraku, kada je svaki korak još opasniji jer se lako možete poskliznuti, ali najgore su zapravo te rupe na rubu stuba koje nisu vidljive kad se spuštaš. Jedan krivi korak može rezultirati time da se odlomi dio kamena, a potencijalno možete i nešto slomiti – govori.

Što ako se netko ozlijedi?

I sami se odlučujemo na uspon pa ispada da su otkrhnute stube samo dio iskustva. Kameni stupovi na kojima stoji rasvjeta podsjećaju na igru ruskog ruleta jer su popucali sa svih strana, a i žrtve su vandaliziranja u obliku neuglednih grafita. Umirovljenik koji na Šalatu vodi unuke na trening kaže kako mu nije svejedno što onuda mora prolaziti s mališanima.

– Samo se možemo moliti svevišnjoj sili da neće grunuti još jedan potres jer će se stube u tom slučaju urušiti. Ne mogu vjerovati da ovo nije prepoznato kao prioritet, a svima je jasno da je riječ o opasnom ruglu. Kada prolazim ovim stubama, osjećam se kao Dante koji ulazi u pakao – ljutito će on. Nezadovoljna je i Zagrepčanka koja onuda svaki dan ide na posao. – Ali nemam više nade da će se išta pomaknuti nabolje, valjda bi stube već netko sredio da je planirao jer godinama tako otužno stoje na sramotu svih Zagrepčana – ističe.

Produžujemo do Zakmardijevih stuba, kojima svakodnevno protutnje i rijeke turista sa željom da se metropoli dive iz nešto drukčije perspektive. No prije impresivne vizure dočekaju ih napuklo stepenište, išarani zidovi i rasklimana javna rasvjeta čiji stakleni dijelovi prijete prolaznicima. Situacija je nešto bolja nego na Schlosserovim, ali nikako nije za pohvalu. Bračni par iz Chicaga kaže kako ih takav prizor čudi s obzirom na to da je riječ o centru grada.

– Zagreb nas je zaista oduševio, ali mislim da se ovakve stvari ne bi smjele dopustiti, pogotovo u turističkoj zemlji. A uz to nije najsigurnije te je pitanje tko će odgovarati ako netko slučajno zapne ili mu na glavu padne staklo ili se ozlijedi na zahrđalim šipkama koje vire iz kamenih stupova – govore. Slaže se s time i Zagrepčanin koji je Zakmardijeve stube počeo izbjegavati, što zbog, šaljivo će, manjka kondicije, što zbog manjka pažnje koju im Grad pridaje. – Pa zar nije tužno da za vrijeme Adventa, primjerice, masa ljudi koja ide na Gradec ili Strossmayerovo šetalište mora prolaziti ovim ruglom i gledati popucale rasvjetne stupove? Možda vlast misli da to obični ljudi ne primijete, ali nije tako – domeće.

Svjesni smo problema, ali...

Penjemo se na Gornji grad na kojem nekoliko drvenih štengi skraćuje put poprečno povezujući ulice. Jedne takve su i one u klancu Grgura Tepečića kojima smo pokušali prići iz Matoševe, ali bezuspješno jer su s te strane ograđene zbog radova u sklopu obnove obližnjeg Hrvatskog povijesnog muzeja, a na južnom je prilazu postavljen znak zabrane za pješake.

No čini se kako su trule daske zamijenjene novim drvom pa ulijevaju sigurnost. Zapućujemo se i do susjednih Kapucinskih stuba, također drvenih, koje na prvu izgledaju pristojno te se čini kao da su neki dijelovi nedavno zamijenjeni. Ipak, nađe se pokoja stuba koja je počela truliti pa se i njima mora oprezno kretati. Susrećemo i stanovnicu Gornjeg grada koja nam govori kako joj posebno smeta smeće koje strši ispod stubišta. – Iskreno, nisu najbolje, ali nisu ni najgore u Zagrebu, nekako mi se te drvene stube čine i sigurnijima od onih kamenih, iako možda na prvu izgledaju ružnije. Ali smeće koje se ispod nakupi, to je strašno – negoduje.

Sve stube koje smo obišli nalaze se na području četvrti Gornji grad – Medveščak, a predsjednica vijeća te četvrti Miljenka Buljević kaže da su itekako upoznati s problemom, posebice u slučaju Schlosserovih stuba. No o sanaciji, dodaje, odlučuje Gradski ured za obnovu, gradnju, prostorno uređenje, komunalne poslove i promet.

– Koliko mi je poznato, postoji projekt za radove na Schlosserovim stubama, a riječ je o jako skupom zahvatu. Vijeće je pokrenulo temu uređenja gradskih stuba, ali s obzirom na ograničen budžet, sami možemo u okviru komunalnih aktivnosti tek staviti u plan nekakve sitne popravke – objašnjava. Ističe da su svjesni problema te da je samo pitanje vremena kada će Grad uvrstiti Schlosserove stube na listu prioriteta. A iz Grada nismo dobili odgovor kada se planiraju konkretni koraci u obnovi tih, ali i drugih stuba u frekventnom dijelu Zagreba.

