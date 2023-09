Već 1959. u Zagrebu je postavljena prva Ledova ulična škrinja

Samo nekoliko dana nakon još jedne ljetne sezone, odnosno još jednog doba kada uživamo u sladoledu, naš je najpoznatiji i najveći proizvođač te univerzalne slatke hladne delicije proslavio ozbiljan jubilej. Ledo je osnovan prije 65 godina, točno 25. rujna 1958., zbog čega je na Zrinjevcu u Zagrebu organizirana tematska izložba kroz koju nas je vodio poznati zagrebački glumački veteran Otokar Levaj, koji je zaista i sam, kao i velik broj drugih ne samo u Hrvatskoj, svjedokom vremena u kojem se Ledo tako uspješno razvijao.

Snjeguljica gotovo ista

Inicijativa da se u tadašnjoj Zagrebačkoj mljekari počne proizvoditi sladoled datira u početak 50-ih godina prošlog stoljeća. Realizirana je kupnjom poluautomatskoga stroja za proizvodnju sladoleda pa je prije 65 godina pokrenuta prva industrijska proizvodnja sladoleda u ondašnjoj FNRJ. Krenulo se sa sladoledima na štapiću Snjeguljica, Lado, Tongo, Eskimo i Moka, kojih se proizvodilo dva milijuna komada godišnje.

Samo dvije godine poslije – četiri milijuna komada. Mnogo je ondje činjenica koje mnogi ne znaju, što nije ni čudno jer su vjerojatno u doba stvaranja i danas uspješne tvrtke bili tek u planovima svojih roditelja. Primjerice, već je 1959. godine u Zagrebu postavljena prva Ledova ulična škrinja u kojoj se mogla kupiti popularna Snjeguljica. Već nekih 15 godina poslije Ledo je bio i prehrambeno-industrijskim gigantom bivše države u kojem je 1975. godine proizvedeno dva i pol milijuna kilograma sladoleda, 720.000 tučenog slatkog vrhnja i 126.000 kilograma kesten-pirea. Prvi je industrijski sladoled proizveden na zagrebačkoj Peščenici, gdje se Ledova tvornica nalazi i danas, a bila je to upravo Snjeguljica. Taj je sladoled ostao gotovo nepromijenjen sve do danas s okusom poznatim generacijama korisnika sa svojim spojem kremaste vanilije i hrskavim preljevom od kakaoa. Doista, može se slobodno tvrditi kako je taj sladoled i jedan od važnih dijelova hrvatske industrijske baštine, ali je isto tako i jedan od proizvoda koji je izdržao doista dug ispit vremena te zadržao popularnost tijekom nekoliko desetljeća.

Izložba u Conceptu by Atlas na Zrinjevcu kroz svoj postav koji uključuje i digitalnu povijesnu knjigu o ovoj našoj tvrtki, osnovanoj kada je formirana i američka NASA, rođeni su Michael Jackson i Madonna, prvi je satelit lansiran u svemir, a Alfred Hitchcock snimio je "Vrtoglavicu", govori o svemu tome.

– Iako se u svijetu od 1958. do danas mnogo toga promijenilo, Ledo je i dalje sinonim za sladoled vrhunske kvalitete koji je mnogima obilježio djetinjstvo te u kojem i danas uživaju gotovo sve generacije. Ponosni smo na našu bogatu baštinu, a najponosniji što iza svakog Ledova proizvoda i svakog sladoleda, svake inovacije i uspjeha već 65 godina stoje stručnost, predanost i nevjerojatan trud Ledovih zaposlenika – umjetnika stvaranja okusa koji svaki sladoled pretvaraju u remek-djelo. Ovu izložbu posvetili smo upravo našim zaposlenicima i potrošačima, koji Ledo već 65 godina čine omiljenim – poručila je Tatjana Petričušić, menadžerica komunikacija u Ledo plusu.

Najbolji sladoled na svijetu

U prostorijama izložbe dočekao nas je Ledo Medo koji je zaštitni znak ove naše uspješne industrije i trgovačke marke. Njega je nekoliko godina nakon što se pojavila Snjeguljica nacrtao ilustrator Slavko Marjanac. Taj se lik, koji je tek ponešto mijenjao izgled, zadržao do danas ostavši prepoznatljiv i u nas kao i drugdje gdje se prodaju Ledovi sladoledi i drugi proizvodi. S obzirom na velik rast proizvodnje koji je Ledo postizao, njegov zaštitni znak od 1965. godine nalazi se na proizvodima koji dolaze iz nove tvornice, a Ledo je dosegnuo proizvodnju od 40 milijuna komada sladoleda na štapiću. Ledo će od 1976. godine postati samostalnom tvrtkom u kojoj se već proizvode i drugi zamrznuti proizvodi poput sladoleda u čašici i kornetu, zamrznutih torti, zamrznutog voća i povrća, lisnatog tijesta i tučenog slatkog vrhnja. Na zagrebačkom Žitnjaku 1983. godine niče i nova tvornica koja je godišnje izbacivala 10.000 tona sladoleda i 6000 tona proizvoda na bazi tijesta. Nije, međutim, uvijek sve išlo lako jer su krajem 80-ih Ledo pogodile četiri velike poplave. Danas Ledo zapošljava oko tisuću djelatnika, a prije nekoliko godine Lino Lada duo proglašen je i najboljim sladoledom na svijetu.

Izložba je otvorena svaki dan, osim nedjelje, od 10 do 19 sati, sve do 7. listopada, a ulaz je besplatan. Riječ je o retrospektivi koja prikazuje rast Leda od prvog proizvođača sladoleda u tadašnjoj Jugoslaviji pa sve do njegove današnje pozicije najvećeg domaćeg proizvođača industrijskog sladoleda i najvećeg distributera zamrznute hrane. U sve to uključene su i reklame za današnje i nekadašnje Ledo proizvode.

