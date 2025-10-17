Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
INTERVJU: TANJA DEJANOVIĆ ŠAGADIN

Nasilnu djecu koju ne može odgajati obitelj moraju preuzeti institucije

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
17.10.2025.
u 20:47

Nasilna, šovinistička i rasistička ponašanja u društvu puštaju se bez gonjenja i sve to utječe i na djecu

Udruga Roditelji za djecu nedavno je najavila novi prosvjed u zagrebačkoj Dubravi protiv međuvršnjačkog nasilja, nezadovoljna odgovorom institucija na njihove zahtjeve nakon višestrukih napada maloljetničke bande na njihovu djecu. U posljednje vrijeme dogodili su se i neki drugi nasilni incidenti, mladi su napadali strane radnike, demolirali igrališta na Jarunu i drugdje. O porastu nasilja mladih razgovarali smo s Tanjom Dejanović Šagadin, psihologinjom i psihoterapeutkinjom.

Nasilja mladih sve je više, sve je brutalnije i u pravilu se snima i dijeli na društvenim mrežama. Kako tumačite takav zabrinjavajući trend? Tako je, ali u Dubravi i nekim drugim sličnim slučajevima nije riječ o vršnjačkom nasilju, nego širem obliku nasilja, nasilju među mladima. Vršnjačko nasilje vezano je uz razredne grupe, koje je češće verbalno ili putem interneta i u principu se ponavlja. U Dubravi vidimo nemoć društva i nedostatak prevencije jer se radi o djeci koja čine ozbiljna kaznena djela u dobi u kojoj još nisu ni kazneno odgovorni. Ako obitelj ne odgaja djecu, potrebna je intervencija institucija koje će osigurati odgajanje djece izvan obitelji. Tu se događa puno propusta.

Ključne riječi
škole Tanja Dejanović Šagadin Vršnjačko nasilje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još