Udruga Roditelji za djecu nedavno je najavila novi prosvjed u zagrebačkoj Dubravi protiv međuvršnjačkog nasilja, nezadovoljna odgovorom institucija na njihove zahtjeve nakon višestrukih napada maloljetničke bande na njihovu djecu. U posljednje vrijeme dogodili su se i neki drugi nasilni incidenti, mladi su napadali strane radnike, demolirali igrališta na Jarunu i drugdje. O porastu nasilja mladih razgovarali smo s Tanjom Dejanović Šagadin, psihologinjom i psihoterapeutkinjom.
Nasilja mladih sve je više, sve je brutalnije i u pravilu se snima i dijeli na društvenim mrežama. Kako tumačite takav zabrinjavajući trend? Tako je, ali u Dubravi i nekim drugim sličnim slučajevima nije riječ o vršnjačkom nasilju, nego širem obliku nasilja, nasilju među mladima. Vršnjačko nasilje vezano je uz razredne grupe, koje je češće verbalno ili putem interneta i u principu se ponavlja. U Dubravi vidimo nemoć društva i nedostatak prevencije jer se radi o djeci koja čine ozbiljna kaznena djela u dobi u kojoj još nisu ni kazneno odgovorni. Ako obitelj ne odgaja djecu, potrebna je intervencija institucija koje će osigurati odgajanje djece izvan obitelji. Tu se događa puno propusta.
Nasilnu djecu koju ne može odgajati obitelj moraju preuzeti institucije
Nasilna, šovinistička i rasistička ponašanja u društvu puštaju se bez gonjenja i sve to utječe i na djecu
