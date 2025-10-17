Nasilnu djecu koju ne može odgajati obitelj moraju preuzeti institucije

Udruga Roditelji za djecu nedavno je najavila novi prosvjed u zagrebačkoj Dubravi protiv međuvršnjačkog nasilja, nezadovoljna odgovorom institucija na njihove zahtjeve nakon višestrukih napada maloljetničke bande na njihovu djecu. U posljednje vrijeme dogodili su se i neki drugi nasilni incidenti, mladi su napadali strane radnike, demolirali igrališta na Jarunu i drugdje. O porastu nasilja mladih razgovarali smo s Tanjom Dejanović Šagadin, psihologinjom i psihoterapeutkinjom.



Nasilja mladih sve je više, sve je brutalnije i u pravilu se snima i dijeli na društvenim mrežama. Kako tumačite takav zabrinjavajući trend? Tako je, ali u Dubravi i nekim drugim sličnim slučajevima nije riječ o vršnjačkom nasilju, nego širem obliku nasilja, nasilju među mladima. Vršnjačko nasilje vezano je uz razredne grupe, koje je češće verbalno ili putem interneta i u principu se ponavlja. U Dubravi vidimo nemoć društva i nedostatak prevencije jer se radi o djeci koja čine ozbiljna kaznena djela u dobi u kojoj još nisu ni kazneno odgovorni. Ako obitelj ne odgaja djecu, potrebna je intervencija institucija koje će osigurati odgajanje djece izvan obitelji. Tu se događa puno propusta.