Prošlo je godinu dana od prve katastrofe na Jakuševcu: Uzrok se još ne zna, saznali smo što je sa sanacijom

Dogodio se u subotu, no iz Grada i Holdinga javnost su kratkim priopćenjem obavijestili tek iduće srijede, nakon što su se stanovnici okolnih kvartova počeli sve glasnije žaliti na smrad, a u medije isplivala snimka. Odron otpada na odlagalištu Prudinec – Jakuševec, koji se na plohi 6/2 zbio 11. studenog lani, zabrinuo je i ekološke udruge, a šok je bio još veći kada je samo tri tjedna kasnije došlo do nove katastrofe. Tone odronjenog otpada u rano jutro 4. prosinca pale su na kamione Čistoće i Zrinjevca, a jedan je radnik u nesreći ostao bez podlaktice.

Slučajevi na sudu

Od prvog je incidenta, dakle, prošlo godinu dana, od drugog jedanaest mjeseci, no posljedice obaju odrona još se osjećaju, a službenog uzroka i dalje nema. Tijekom lanjskoga prosinca i ovogodišnjega siječnja obavljeno je više nadzora Državnog inspektorata, a Općinski sud u Zagrebu angažirao je i vještake za očevid i niz istražnih radnji koji bi trebali utvrditi kako je došlo do tragedije na deponiju.

Jesu li vještaci završili s poslom te ako da, što su ustanovili, upitali smo u ponedjeljak i Holding i Grad, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor. No na tematskoj sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja je sazvana prije dva tjedna upravo kako bi se razgovaralo o stanju gradskog odlagališta, predsjednik uprave komunalnog diva Ivan Novaković rekao je da se istražne radnje još provode. Istaknuo je i da je počela dugoočekivana sanacija odronjenog dijela plohe 6/2 te da se miješani otpad u međuvremenu odlaže na plohu 6/3, koja nije oštećena. – Kako bi se postigao krajnji cilj, potrebno je pričekati nalaze vještačenja te izraditi cjelovit sanacijski program ako to bude potrebno – kazao je Novaković.

Da je sanacija počela, rekli su nam i djelatnici Čistoće te predstavnici ekoloških udruga. – Nakon godinu dana konačno je došlo do pomaka. Prije neka dva mjeseca počeli su uklanjati otpad s odronjenih dijelova, napokon su iskopali i zatrpane kamione. No sve to ide presporo, puževim korakom, i još nitko od javnosti nije vidio projekt sanacije. Što se tiče službenog uzroka, postupak još traje, ali evidentno je da je do odrona došlo zbog nezakonitog postupanja na odlagalištu, odnosno da se ondje odlagao otpad koji nije komunalni – kazao je Josip Pavlović iz Ekologije grada.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trošak sanacije iznosi 7,1 milijun eura bez PDV-a, kako su ljetos izvijestili iz Holdinga, a iznos uključuje i izradu i reviziju projekta, kao i istražne radnje vještaka.

Zbog odrona, podsjetimo, zatvorena je i kompostana na Jakuševcu, a Novaković je na tematskoj sjednici rekao da se još ne zna kad bi ona mogla ponovno profunkcionirati. Nakon katastrofe u prosincu Grad je po hitnom postupku morao pronaći privatna poduzeća koja će zbrinuti desetke tisuće tona biootpada pa je odmah potpisan šestomjesečni sporazum s tvrtkama Saubermacher-EKP i 3 K. F. U lipnju je pak potpisan novi dvogodišnji ugovor vrijedan 21 milijun eura, a posao obavljaju CIOS-ov Eko-flor te Saubermacher-EKP.

Na proljeće su isplivali i nalazi izvida Državnog inspektorata obavljeni nakon odrona, a oni su pokazali da su radovi na sustavu privremenog otplinjavanja iz 2023. izvođeni protivno građevinskoj dozvoli iz 2000. godine. Inspekcija je zbog tog i drugih utvrđenih propusta pokrenula i više optužnih prijedloga protiv Čistoće i njezina direktora Davora Vića. Novaković je pak na sjednici rekao kako je Holding u srpnju uskladio stanje sustava privremenog otplinjavanja s građevinskom dozvolom, a otkrio je i kojoj su fazi optužni prijedlozi.

– Sud je dosad pravomoćno odbacio jedan optužni prijedlog, a dvije su prvostupanjske odluke u korist Holdinga. U tijeku su još tri postupka, a jedan je predmet u prvom stupnju završen u korist Državnog inspektorata. Holding je u posljednjem slučaju uložio žalbu. Dosad nije donesena nijedna pravomoćna presuda protiv Holdinga i odgovornih osoba – izvijestio je.

Zasad bez odštete

Odroni na Jakuševcu utjecali su i na radnike Čistoće koji su iz straha od nove tragedije isprva odbijali uopće pristupiti odlagalištu. Kako je rekao Novaković, trinaest ih je nakon drugog odrona otvorilo bolovanje zbog ozljede na radu, a njih sedam vratilo se na posao.

Teško ozlijeđeni djelatnik, kazao nam je Pavao Barbarić iz Novog sindikata Čistoće, i dalje je na bolovanju te prolazi kroz postupak rehabilitacije nakon amputacije podlaktice. – Dosad nije dobio nikakvu odštetu za ozljedu jer se ne može pokrenuti postupak sve dok traje liječenje. On i ostali radnici koji se nisu vratili otvorili su stopostotno bolovanje, što znači da im se isplaćuje puna plaća – rekao je Barbarić.•