Prometni kaos za početak rujna: Počelo asfaltiranje dijela Branimirove, radovi će trajati dva tjedna

Južna kolnička traka Ulice kneza Branimira, na dijelu od Osječke ulice do Aleje javora bit će privremeno zatvorena za promet od ponedjeljka 02.09.2024. godine od 08.00 sati do nedjelje 15.09.2024. godine do 20.00 sati. Izvode se radovi na uređenju kolnika.



Promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu kolnika, javljaju u Gradu. Radovi obuhvaćaju zamjenu dva sloja asfalta - nosivog i habajućeg, kao i zamjenu dotrajalih poklopaca komunalne infrastrukture, škrinjica i slivničkih rešetki. Ukupna površina radova je oko 9.000 m² i dio su Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta s ciljem obnove najopterećenijih prometnica.

Jučer su, podsjetimo, napomenuli da su ljetni radovi konačno pri kraju, a preostalo je još samo nekoliko projekata. Radovi u Ilici završeni su i prometnica je puštena u promet u punom profilu. Izvedeni su opsežni radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda budući da je stari datirao još iz 1890. godine. U Ozaljskoj ulici završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda starog 90 godina, te će se izvesti i radovi cjelovite rekonstrukcije prometnice, a ne samo planirana sanacija prijekopa, zbog čega će radovi trajati još tjedan dana, kao i uređenje pothodnika Dubravica i Škorpikove ulice.

Grad Zagreb i nakon završetka ovih radova nastavlja obnavljati infrastrukturu kako bi Zagreb bio što ugodniji za sugrađane. Radovi će se, iako u manjem obimu, nastaviti i tijekom godine pa će se tako u ulici Šestinski vijenac, na dijelu od Ulice Šestinski vrh do kućnog broja 16, od nedjelje 1. rujna od 20,00 sati rekonstruirati vodoopskrbni cjevovod, a nakon toga će prometnica biti asfaltirana u punoj širini i u potpunosti obnovljena, te za vrijeme radova zatvorena za promet, izvijestili su iz Grada.

