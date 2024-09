Sanacija Škorpikove mijenja trasu ZET-ove linije 116: Ovo je obilazna trasa

Zbog sanacije istočnog kolnika u Ulici Velimira Škorpika, u zoni raskrižja sa Samoborskom cestom, od ponedjeljka, 2. rujna od 9 sati pa do završetka radova, autobusna linija 116 (Ljubljanica - Podused most) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Podsused mosta na slijedeći način:



LJUBLJANICA - uobičajenom trasom do Ulice Velimira Škorpika - (lijevo) Kovinska ulica - (lijevo) Samoborska cesta - PODSUSED MOST.

Zbog obilaznog prometovanja, linija 116 neće koristiti autobusna stajališta: „Kovinska“, „Samoborska - Škorpikova“ i „Samoborska - Goljak“ u smjeru Podsused mosta. Privremeno se uspostavlja autobusno stajalište na Kovinskoj ulici u zoni raskrižja sa Ulicom Velimira Škorpika.

